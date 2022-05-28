Тепер у нас три валютні курси: де можна купити долар і як на цьому заощадити

Розповідаємо, що відбувається із доларом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наприкінці минулого тижня НБУ вкотре змінив правила роботи на валютному ринку. Після цього в Україні фактично утворилося три валютні курси: офіційний, картковий курс, яким конвертується гривня у валюту для оплати за кордоном, а також готівковий валютний курс.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, хто за яким курсом отримує валюту і які курсові перспективи очікують на гривню найближчим часом.

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Офіційно – для критичного імпорту

Якщо зайти на сайт НБУ, то курс долара в Україні від початку війни закріплений на рівні 29,25 грн. Щоправда, купити його за таку ціну можуть лише підприємства, які купують за кордоном товари, що входять до списку критичного імпорту.

У цьому списку понад 1000 найменувань, від будматеріалів та харчових продуктів до палива, медикаментів і предметів та засобів особистої гігієни. У цей перелік постійно вносять доповнення. Робиться це для того, щоб не дати розігнати інфляцію, яка й так значно знецінила прибутки громадян.

Найпростіше пояснити це на прикладі пального. За словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, нині усі трейдери купують валюту за офіційним курсом.

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"Якщо вони почнуть купувати долар по 37 грн, а євро по 39 грн, то літр пального відразу подорожчає ще на 10 грн" , – каже Сергій Куюн.

Здавалося б, добра ініціатива таким чином стримувати зростання цін. Але, як говорив герой мультфільму, щоб продати щось непотрібне, спочатку потрібно купити щось непотрібне. Якщо це перефразувати, то щоб імпортери купили валюту за офіційним курсом (+1% банківської комісії), її хтось має продати за таким курсом.

А продавати доводиться всім, хто заводить валюту в країну, це експортери та айтішники. Їм доводиться міняти зароблені кошти, продаючи за офіційним курсом. А купувати валюту – вже за комерційним, який на 20-25% вищий. Як кажуть експерти, це вже змушує їх шукати схеми обходу обмежень від НБУ.

Карткові курси – ні те ні се

Минулої п'ятниці для всіх українців, які жили за кордоном і розплачувалися там гривневими картками, був дійсний курс конвертації національної валюти в місцеву, близький до курсу НБУ. Проте в Нацбанку заявили, що українці почали зловживати цим. Громадяни почали їздити за кордон, знімати там валюту в банкоматах за вигідним курсом, завозити її в Україну та здавати за ринковим курсом, який на той момент відрізнявся на 10-20%.

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З 21 травня НБУ дозволив банкам встановлювати будь-який курс валют під час конвертації гривні у місцеву валюту. Багато хто з них зробив цей курс на рівні НБУ + 10%. Тобто долар у них під час конвертації коштує близько 32-32,5 гривні. Хоча деякі банки і встановили курс конвертації долара 36-38 грн. Але як показує аналіз ринку, це скоріше поодинокі випадки.

Українці за кордоном, зрозуміло, обурюються через те, що курс списання гривні з їхніх карток у середньому виріс на 10%, але банкіри кажуть, що могло бути гірше, адже курс продажу готівкової валюти на 20-25% відрізняється від офіційного.

Готівковий долар живе своїм життям

Після того, як НБУ скасував максимальну націнку (10% від офіційного курсу) на продаж валюти для банків, долари та євро з'явилися у касах фінустанов. Щоправда, їхня вартість зрівнялася курсом з тим, що пропонують в обмінних пунктах так званого чорного ринку.

Наприклад, на сайті "Привату" значиться курс продажу американської валюти 36,45 грн , а євро – 38,9 гривні. Ощадбанк продає долар по 36,5 грн, а євро по 38,6 грн, Райффайзен – 36,7 грн і 39,4 грн. Таке і на небанківському готівковому ринку.

Однак через програми продати валюту з рахунку за таким курсом неможливо. Наприклад, "Приват" пропонує обміняти долари з валютного рахунку на гривню по 29,25 грн. Схожий курс на безготівковий обмін і в інших фінустановах.

Способи заощадити

Незважаючи на те що НБУ фактично прикрив усі способи виведення валюти за кордон за пільговим курсом – було заборонено операції з купівлі криптовалют, поповнення через валютні гаманці (типу Revolut) або через PayPal.

Тому в українців залишилося кілька варіантів дешевої конвертації гривні у валюту. Наприклад, можна передати родичам кілька карток українських банків, відкритих у різних банках на одну людину і з кожної можна знімати в банкоматі валюти на суму до 50 тисяч гривень на місяць.

На сьогодні у більшості фінустанов на такі операції дійсний курс НБУ + 10%. Тобто євро коштуватиме близько 34,5 грн, тоді як в обмінниках він продається на 4-5 грн дорожче.

Щоправда, у банках кажуть, що курс списання гривні з картки може дещо відрізнятись від сьогоднішнього.

"Під час здійснення розрахунків за кордоном, зняття коштів у банкоматах за кордоном або розрахунку в мережі Інтернет у валюті, відмінній від валюти рахунку, відбувається конвертація за такими правилами. У момент здійснення операції на рахунку блокується необхідна сума у валюті розрахунку, розрахована за курсом на день здійснення операції. Списання коштів з карткового рахунку відбувається протягом 2-30 днів після здійснення операції (блокування) за розрахунковим курсом, що дійсний цього дня", – пояснили нам в одному з банків.

Тому в умовах коливання валютного курсу можливе виникнення різниці між заблокованою та списаною з карткового рахунку сумою.

Ще один спосіб, яким користуються українці, – це взаємозалік в Україні та за кордоном. Наприклад, вам потрібно передати родичам євро в Європу. Але купувати його тут недешево. Тоді можна знайти тих, хто бажає переслати валюту в Україну своїм родичам. Якщо їм потрібна гривня, то можна віддати їм гривню, а валюту отримають ваші родичі за кордоном. Курс перерахунку може бути середнім між тим, за яким можна купити євро в Україні, і витратами на пересилання валюти з-за кордону та її конвертацію у гривню.

Що далі

Експерти кажуть, що подальша поведінка курсу валют безпосередньо залежатиме від західної фінансової допомоги Україні. Зокрема, економіст Данило Монін каже, якщо Україна отримуватиме фіндопомогу регулярно та у необхідних обсягах, то курс долара може опуститися до 35 грн. Однак якщо Захід припинить фінансувати Україну, то ми можемо побачити дворазову девальвацію нацвалюти.

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