Темпи інфляції прискорились: що стримує шалене зростання цін в Україні

Коротко про актуальну економічну ситуацію в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У травні споживча інфляція, за даними Державної служби статистики, пришвидшилась до 18% у річному обчисленні.

Як розповів у коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, на ситуацію вплинули як світові тенденції, так і внутрішні причини, пов’язані з активними бойовими діями.

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У зв’язку з війною були порушені логістичні ланцюжки, знищена інфраструктура, збільшились витрати на підприємствах, які ще працюють. Окрім цього, зріс попит населення на окремі товари та послуги на тлі зменшення пропозиції.

"Важливо зазначити, що подальше зростання цін стримується за рахунок фіксованого курсу гривні до іноземних валют", – додав Андрій Гойлов.

Військові облігації

За словами аналітика, 14 червня Мінфін України здійснив черговий аукціон з розміщення військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку запропонували держоблігації трьох випусків у гривнях з термінами погашення 3, 6 та 18 місяців, а також 12 місяців – у євро. Так до держбюджету надійшло ще 4,45 млрд грн.

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"Основним покупцем "воєнних" бондів залишається Нацбанк", – пояснив Андрій Гойлов.

У перспективі це негативно позначиться на курсі гривні та інфляції в довгостроковій перспективі, оскільки регулятор мусить здійснювати емісію гривні, щоб покрити дефіцит держбюджету.

Що з готівковою валютою

Водночас аналітик Roboforex зауважив, що на готівковому валютному ринку гривня до долара США опустилася нижче 35,5. Євро ослаб до позначки 37,5.

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Андрій Гойлов переконаний, що зростання пропозиції долара США та євро з боку комерційних банків позитивно впливає на курс української національної валюти.

Нова облікова ставка вдарить по цінах

Національний банк підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Це вплине на безліч економічних процесів, зокрема на ціноутворення. На думку економістів, висока облікова ставка тиснутиме на ціни і в результаті ми отримаємо рекордну інфляцію, яку спишуть на вплив війни.

За словами керівника відділу аналітики Forexclub та Libertex Андрія Шевчишина, в умовах війни основне споживання населення змістилося у продуктовий кошик.

"Це лише початок зростання цін. На жаль, офіційна інфляція буде на рівні 25% або навіть більше. Для деяких категорій товарів інфляція може становити 50% та навіть більше. Але офіційно таких цифр не буде", – додав експерт.

У НБУ визнали, що висока облікова ставка може згодом зашкодити економіці. За словами голови ради Національного банку Богдана Данилишина, саме такий сценарій описує відомий американський економіст і нобелівський лауреат, автор теорії раціональних очікувань Томас Сарджент.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україні злетіли ціни майже на всі важливі продукти, а також писали, чи вистачить українцям овочів для консервації цього року.