"Технічно ми вже повністю готові": Федоров розповів, коли запустять COVID-сертифікати в "Дії"

COVID-сертифікати в "Дії" можуть з'явитися вже через кілька тижнів. Колаж: "Сьогодні"

У мобільному додатку "Дія" вже незабаром з'являться електронні COVID-сертифікати, які технічно вже погодили в ЄС.

Як розповів міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "ТСН", COVID-сертифікат в "Дії" скоро допоможе подорожувати в ЄС.

"Сподіваюся, найближчими тижнями вже буде ухвалене рішення і Європейською комісією, і європейськими партнерами для того, щоб приймали наші "ковідні" сертифікати. Технічно ми вже повністю готові. Ми протестували те, що змогли, збільшили відсоток відображення, виправили помилки в реєстрі", – сказав Федоров.

Він зазначив, що бета-тестування закінчиться після того, як Google погодить політику конфіденційності для операційної системи Android. Федоров припустив, що цей процес може тривати кілька тижнів.

Експериментальний проєкт "е-Підприємець" в "Дії"

В Україні запускають експериментальний проєкт "е-Підприємець", спрямований на розвиток малого бізнесу. Всі процедури можна буде пройти в одному "вікні" через портал "Дія".

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Завдяки послугам "е-Підприємець" можна буде здійснювати:

реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;

реєстрацію платником єдиного податку;

реєстрації платником податку на додану вартість тощо.

Раніше ми писали про те, що в Україні запустився другий етап програми Bug Bounty "Дії". Це челендж для "етичних хакерів" з усього світу, які мають виявити баги в державному додатку. Загальний призовий фонд – 1 мільйон гривень (35 тисяч доларів).

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.