Такого ще не було: вартість оренди квартир в Києві критично обвалилася

Вартість оренди знизилася вдвічі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Порівняно з довоєнним рівнем, середня вартість оренди квартир в Києві суттєво знизилася, поряд з цим удвічі впав і попит на такі пропозиції.

Про це розповідають фахівці профільного сервісу з оренди нерухомості Bird.

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Так, однокімнатну квартиру наразі можна орендувати за 5 тис. грн, а її середня вартість склала 8 тис. грн проти орієнтовно 13 тис. грн до 24 лютого.

Однак власники намагаються дещо хитрувати, вказуючи в оголошеннях попередження, що після війни ціна буде вища.

"Зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказана вища ціна після війни", — стверджують фахівці сервісу.

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Попит на оренду квартир

Вартість оренди

Скільки коштує оренда квартир?

За даними OLX, орендувати квартиру в центрі міста можна орієнтовно до 8 тис. грн. Все звісно залежить від якості ремонту. Буквально останні опубліковані оголошення свідчать, що маючи 10 тис. грн в кишені, ви можете знайти чимало варіантів, що підходитимуть саме під ваші запити.

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Варіанти квартир / Фото: olx.ua

Варіанти квартир / Фото: olx.ua

Варіанти квартир / Фото: olx.ua

Що буде з цінами на житло

Як розповів раніше "Сьогодні" президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході України, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – прогнозує Юрій Піта.

На ринку житла в столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 тисяч доларів можуть подешевшати більше.

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