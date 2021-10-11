Свого не вистачає: Європа хоче купити додаткові обсяги газу у Росії

Європа може попросити РФ про додаткове блакитне паливо / Фото: Колаж: Сьогодні

Можливо Європі доведеться просити більше російського газу, ніж говорилось раніше.

Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті El Pais.

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За словами Борреля, у ЄС усвідомлюють, що "Північний потік-2" – це інструмент тиску для Росії, але Європі вкрай потрібен газ.

"Росія хоче, щоб відкрився "Північний потік-2". Те, що вона використовує цю ситуацію, щоб подавати воду на свій млин – це позиція, яка є частиною гри політичного тиску. У нас як і раніше є потреба в російському газі, і, ймовірно, нам буде потрібно більше, ніж було за контрактом", – сказав Боррель.

Чи допоможе "Північний потік-2" ЄС

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов вважає, що "Північний потік-2" не може напряму і миттєво вплинути на ціни на газ у Європі.

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До того ж, навіть якщо газогін отримає сертифікацію просто зараз (що є неможливим), то повноцінно запрацювати він зможе лише у лютому.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також вважає, що "Північний потік-2" дає Росії карт-бланш для подальшої військової агресії та стане полем для газової битви.