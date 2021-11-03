Усі кошти легальні: адвокат Суркісов про нові докази у справі ПриватБанку

Суркіси мають право на повернення коштів за депозитами / Фото: Колаж: Сьогодні

Родина Суркісів не пов’язана зі справою ПриватБанку, тож має право на повернення коштів зі своїх депозитних рахунків.

Про це "Сьогодні" заявив адвокат Ігоря Суркіса – Ігор Алексєєв.

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За його словами, українські суди неодноразово доводили відсутність зв'язку Суркіса з ПриватБанком, однак Нацбанк не звертав на це уваги.

Тезу про те, що Суркіси нібито вивели кредитні кошти ПриватБанку замість особистих адвокат називає маніпуляцією.

"Чому? Тому що до цього часу немає жодного рішення компетентного органу, немає жодного рішення суду ані в Україні, ані за кордоном, які би підтверджували ці обставини", – заявив Алєксєєв.

Адвокат розповів, що американська компанія Alvarez & Marsal провела незалежне розслідування і дослідили усі операції та транзакції.

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"Жодного слова про такі факти, про такі обставини в звіті компанії немає. Ще раз повторюсь і наголошую, що за результатами цього звіту американські аудитори встановили, що кошти мають легальне походження, що кошти не мають жодного відношення до схеми виведення кредитів з Приватбанку", – розповів Алєксєєв.

Алєксєєв наводить докази того, що кошти не могли бути списані з рахунку .Зокрема, у 2016 році на Кіпрі існувала заборона на списання коштів.

Крім того, український бейл-ін на території Кіпру є незаконним, як і будь-які списання.

І останній аргумент, наголошує Алєксєєв, ліцензія кіпрського філіалу Приватбанку була обмежена регулятором на Кіпрі до двох операцій.

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Звітність ПриватБанку

Раніше адвокат Суркісів розповів, що у своїй річній звітності за 2020 рік ПриватБанк підтверджує наявність коштів компаній сім'ї Суркісів на рахунках у Приватбанку, які раніше були списані в рамках процедури bail-in.

За словами Алєксєєва, документ підтверджує, що депозитні кошти компаній не списано з рахунків.

Раніше "Сьогодні" писали про справу родини Суркісів проти ПриватБанку та її розгляд у Верховному суді.

А також розповідали, що суд дозволив проводити заочне розслідування проти колишнього голови голови ПриватБанку Олександра Дубілета.