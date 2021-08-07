Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид контролю за соцвиплатами

При виплаті субсидій запропонували використовувати блокчейн / Фото: Сьогодні, tadviser

Українська електронна валюта – е-гривня, яку створює Нацбанк, – може використовуватися для забезпечення цільових соціальних виплат. Наприклад, в такій валюті можуть почати виплати субсидій, і витратити ці гроші можна буде виключно на оплату комунальних платежів. Відстежувати операції можна за допомогою блокчейна.

Таку думку висловив заступник міністра цифровий трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняк в інтерв'ю Minfin.

"Е-гривня створить можливість використання смарт-контрактів. Наприклад, якщо держава робить соціальні виплати фіатними грошима, воно не може проконтролювати, як витрачаються ці кошти. У випадку ж із цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо мова про субсидії, або на покупку дитячих товарів тощо... Завжди можна зайти на блокчейн, подивитися, який банком залучалися кошти, куди далі вони були переведені", – розповів Борняк.

Що таке е-гривня?

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейну, але це не робить її криптовалюта.

Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій за рахунок відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжними дорученнями, платіжними картками та електронних грошей.

У Національного банку України вже є проєкт такої валюти – це е-гривня, її вже тестували в 2016-18 роках. Нещодавно Нацбанк вирішив зосередитися на трьох варіантах використання е-гривні:

е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливістю здійснення цільових соціальних виплат;

е-гривня для використання в сфері, пов'язаній із обігом віртуальних активів (наприклад, обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);

е-гривня для транскордонних платежів.

Нагадаємо, нещодавно глава МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що цифрові валюти центробанків стануть по-справжньому безпечним платіжним засобом майбутнього.

Раніше НБУ також серйозно змінив правила розрахунку електронними грошима. Однак це не змінило ситуацію з найбільшою дебетової електронною платіжною системою PayPal в Україні. Вона досі працює тільки на виведення грошей.

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