Субсидії, безумовний дохід чи карткова система? Як прогодувати безробітних українців після війни

За рівнем життя війна може відкинути країну у 2014-2015 роки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України загрожує запустити черговий світова фінансова криза. Найбільше експерти побоюються зростання цін на продукти харчування, адже на експорт із України та Росії припадає до 25% світового ринку зернових.

Нестача продуктів підстьобне інфляцію, а значить ціни на їжу зростуть у всьому світі, у тому числі й у нас. А в умовах падіння доходів населення державі потрібно знаходити способи мінімізувати вплив продуктової інфляції.

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"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, які механізми має уряд для того, щоб нагодувати населення.

В пошуках роботи

Зараз до столиці та великих міст повертається дедалі більше людей, які просто не можуть дозволити собі перебувати в евакуації через відсутність фінансів. При цьому знайти роботу для багатьох буде непросто. Адже багато підприємств зупинилися, якісь зовсім зруйновані через військові дії, а якісь просто не можуть запустити бізнес через розрив ланцюжків постачання.

У групах пошуку роботи все частіше з'являються оголошення, типу, "шукаю будь-яку роботу, волонтерство – не цікавить: потрібні живі гроші". Причому, на такі умови готові йти не лише молоді люди, а й кваліфіковані фахівці, які залишилися без засобів для існування. В одній із груп ми зустріли таке оголошення.

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"Кандидат фіз-мат наук, впевнений користувач ПК, як софт так і хард, колись (20 років тому) вчитель фізики та інформатики. Шукаю будь-яку роботу – фізичну чи розумову (дистанційно чи локально, головне, щоб логістика дозволяла швидко діставатися до роботи)", – пише 48-річний здобувач Мирослав Мухльо.

При цьому людина перебуває в такому положенні, що просить потенційного роботодавця розраховуватися з нею або щотижня або хоча б раз на два тижні. Також у групах люди скаржаться, що багатьом, кого ще не звільнили, суттєво зменшили зарплати.

А в магазинах ціни на продукти зростають. За місяць більшість продуктів зросла в ціні як мінімум на 10%. І подорожчання триватиме. А швидкого відновлення доходів поки що не передбачається

Варіанти вирішення проблеми

Економісти кажуть, що за рівнем життя війна може відкинути країну у 2014-2015 роках. І це станеться, якщо вона незабаром закінчиться. А за песимістичного сценарію розвитку, ситуація може бути ще гіршою.

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У такій ситуації головне питання для уряду – це як нагодувати населення. Наразі навіть обговорюється питання запровадження так званого безумовного базового доходу на повоєнний період. Тобто влада не відкидає, що період відновлення економіки затягнеться і в цей час треба підтримати всіх без винятку громадян.

Інші, навпаки, пропонують чи мобілізувати все працездатне населення на роботи з розчищення завалів чи сільськогосподарський сектор. Хтось взагалі говорить про карткову систему розподілу безкоштовних продуктів, на зразок того, як це було після Другої світової війни.

"Прогнози можна будувати, розуміючи терміни завершення війни, виснаженість продуктових запасів, ступінь руйнування інфраструктури країни (йдеться не тільки про пошкоджені військові бази, нафтосховища, а й про дорожнє та залізничне сполучення між містами та країнами). Крім того, важливо розуміти, якими будуть дії уряду і чим вони потурбуються насамперед, якщо в країні буде зроблено ставку на поповнення бюджету і запаси зі складів експортуватимуть до країн Європи, наприклад, то в Україні буде тотальний голод", – припускає аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

У цьому випадку виживуть і протримаються тільки ті, у кого є льохи, і запаси у вигляді консервів, круп та закруток, а також власний город, який вони вміють доглядати.

"Якщо ж уряд країни буде стурбований станом населення і достатністю продуктів харчування, то сильного ефекту можна буде досягти через домовленість з рітейлерами і, по суті, це єдина можливість уникнути тотального голоду. Тобто потрібно буде компенсувати з бюджету країни витрати продавців за нинішніми цінами, а населенню продавати продукцію за старими цінами", – продовжує Олександр Болтян.

Як нагодувати народ

Також експерти радять субсидувати сільське господарство, щоби навіть на підконтрольній території зібрати гідний урожай.

"Важливо, щоб уряд активно підтримував сільське господарство, а для цього необхідне фінансування та потрібні робочі руки. Тоді вдасться хоча б частково компенсувати дефіцит базових товарів. Щодо продуктових карток – то це не вихід із ситуації, якщо продуктів не буде, то й видаватиме" буде нічого. Безумовно, громадянам знадобиться фінансова підтримка і такою підтримкою можуть стати соцвиплати", – каже Олександр Болтян.

За його словами, інфляційний тиск у світі, а не лише в Україні – це неминучість. Споживання продуктів сильно падатиме через нездатність населення купити собі продукти харчування.

"І Європа загалом, і Україна зокрема, стануть перед питанням того, як прогодувати людей. Якщо економічні лещата не впадуть і витрати на державний апарат, базові комунікації зростатимуть, то населення голодуватиме", – каже експерт.

При цьому він радить людям не соромитися і згадувати лихі 90-ті, коли багато хто з нас харчувався з власних городів.

"Ще рік тому ми давали прогнози, що після COVID-19 для населення великих міст вихід один – їхати в села та відновлювати активність наших дідів. Потрібно отримувати знання та навички ведення сільськогосподарської активності, інакше – людей чекає голод і держава не впорається з ситуацією поодинці. Люди повинні подбати про себе самі, не варто надмірно сподіватися на підтримку з боку держави, треба все брати у свої руки", – резюмує Олександр Болтян.

Раніше ми писали про те, що в Україні можуть запровадити держрегулювання цін. Про те, що буде з боргами під час та після війни, читайте тут.