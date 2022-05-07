Вартість газу в Україні різко зросла: яка тепер його середня ціна

Середня ціна на газ зросла / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

За квітень 2022 року фактична ціна реалізації природного газу в Україні склала 35 932,9 грн, або 1 228,3 доларів за 1 тисячу кубометрів. Натомість у березні цей показник був 29 390,8 гривень або 1 004,6 доларів.

Про це повідомляє Директорат розвитку реального сектору економіки Мінекономіки.

Реклама

А у лютому, зауважимо, середня ціна імпортного газу склала 29 550,3 грн, або 1 010,1 доларів за тисячу кубометрів.

З огляду на вищезгадане, можна зробити висновок — у квітні ціна газу зросла на 22,3%.

Які проблеми чекають наступний опалювальний сезон?

Україні доведеться шукати альтернативні джерела поставок блакитного палива для наступного опалювального сезону і у "Нафтогазу" поки що немає детально опрацьованого аналізу споживання газу.

Реклама

За словами ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якщо РФ остаточно відключить Європу від газу, то ЄС зможе запустити альтернативні джерела енергії та зменшити обсяг споживання, проте робити прогнози під час війни складно.

"Ми точно побачимо якесь зменшення. Наскільки зменшиться споживання, мені передбачити складно. Навіщо зараз спекулювати?" – заявив Коболєв.

Екскерівник "Нафтогазу" вважає, що місцева влада в Україні має раціонально підійти до цього питання та не опалювати зайві приміщення чи зменшити нормативи опалення, тоді українцям вистачить газу власного видобутку.

Реклама

Нагадаємо, езважаючи ні на що "Нафтогаз" продовжує надсилати платіжки навіть тим, чий будинок зруйнувала війна.

"Сьогодні" також писали, на скільки "Нафтогаз" відклав перехід на нові платіжки.