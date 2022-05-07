Стоимость газа в Украине резко выросла: какова теперь его средняя цена

Средняя цена на газ выросла / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

За апрель 2022 г. фактическая цена реализации природного газа в Украине составила 35 932,9 грн, или 1 228,3 долларов за 1 тысячу кубометров. В марте этот показатель был 29 390,8 гривен или 1 004,6 долларов.

Об этом сообщает Директорат по развитию реального сектора экономики Минэкономики.

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А в феврале, заметим, средняя цена импортного газа составила 29550,3 грн, или 1010,1 долларов за тысячу кубометров.

Учитывая вышеупомянутое, можно заключить — в апреле цена газа выросла на 22,3%.

Какие проблемы ждут следующий отопительный сезон?

Украине придется искать альтернативные источники поставок голубого топлива для следующего отопительного сезона и у "Нафтогаза" пока нет детально проработанного анализа потребление газа.

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По словам экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева,

если РФ окончательно отключит Европу от газа, то ЕС сможет запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, однако делать прогнозы во время войны сложно.

"Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление, мне предугадать сложно. Зачем сейчас спекулировать?" – заявил Коболев.

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Экс-руководитель "Нафтогаза" считает, что местные власти в Украине должны рационально подойти к вопросу и не отапливать лишние помещения или уменьшить нормативы отопления, тогда украинцам хватит газа собственной добычи.

Напомним, несмотря ни на что "Нафтогаз" продолжает присылать платежки даже тем, чей дом разрушила война.

"Сегодня" также писали, на сколько "Нефтегаз" отложил переход на новые платежки.