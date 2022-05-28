Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска

В Україні торгують супутниковим інтернетом Ілона Маска / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На сайті оголошень OLX винахідливі користувачі вирішили продати термінали Starlink. Вперше обладнання для супутникового інтернету надіслали в Україну у розпал війни з РФ.

Редакція "Сегодня" пропонує дізнатись, за скільки в інтернеті продають цінне обладнання.

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Супутниковий інтернет Starlink в Україні з'явився нещодавно. Так, перші партії з обладнанням прибули до нашої країни наприкінці лютого.

Потім було доставлено ще кілька партій. Цілком можливо, що за якийсь час на термінали SpaceX звернули увагу приватні замовники з України. Відтак обладнання з'явилося і на вторинному ринку.

Тепер термінали SpaceX на сайті оголошень українцям пропонують купити майже за 35 тисяч грн:

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Зазначимо, що зараз в Україні працюють понад 10 тис. терміналів Starlink та супутниковим Інтернетом користуються вже понад 150 тисяч людей. Завдяки терміналам відновлюють Інтернет на багатьох деокупованих територіях України.

Starlink та Україна: як у нашій країні з'явився супутниковий інтернет

Все почалося з того, що віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Твіттері звернувся до засновника компанії SpaceX Ілону Маску. Він пояснив, що Україна відбиває агресію РФ і потребує Starlink.

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Ілон Маск відреагував миттєво та відправив "гуманітарний вантаж" абонентського обладнання в Україну.

Листування в Twitter Михайла Федорова та Ілона Маска завершилося тим, що компанія оновила програмне забезпечення системи. В результаті термінали більш енергоефективними, ними можна користуватися в русі та підключати до автомобільного прикурювача.

Раніше ми розповідали, що інтернет Ілона Маска зареєстрував представництво в Україні, та писали, як Starlink відбив атаку на Україну.