США виграють більше України? Навіщо Байдену програма Ленд-ліз

Як Ленд-ліз допоможе американській економіці / Фото: Getty Images

Американський Сенат схвалив військову програму Ленд-лізу для України, минулого разу США надавали її своїм союзникам 80 років тому.

"Сьогодні" разом із експертами розповідають, навіщо США надавати Україні Ленд-ліз

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За словами експерта, така програма допоможе суттєво спростити бюрократичні моменти, які уповільнюють надання Україні воєнної допомоги.

Зараз будь-яке постачання зброї змушене проходити цілу низку погоджень американських чиновників, а якщо почне працювати Ленд-ліз, окремі затвердження не потрібні.

Також це позитивно вплине на економіку США та рейтинг нинішнього президента.

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"Я думаю, Ленд-Ліз – це статусна дія американського істеблішменту, спрямована насамперед на внутрішнього виборця, що показує своїм громадянам, що зло, а це Росія, має бути покарано. І що США сповнені рішучості його покарати", – каже економіст Данило Монін.

Експерт підкреслив, що досі адміністрація Байдена постачала Україні лише оборонну зброю та відмовляла у постачанні літаків та систем ППО.

На думку Моніна, Ленд-ліз навряд чи щось серйозно змінить. Експерти вважають, що ця програма буде вигідною і для підприємств американської промисловості.

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"Таким чином, США значно активізують свою військову промисловість, що у свою чергу допомагає економіці "рухатися". Це не просто благодійність, на військових діях держави, які надають зброю та техніку, мають можливість заробляти", – каже аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.

Нові санкції

Після звірств російських військових у передмісті Києва Євросоюз схвалив новий пакет економічних санкцій, які торкнулися експорту енергоресурсів.

Було введено ембарго на імпорт російського вугілля, заборона транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками та заборона російським суднам та операторам заходити до портів країн ЄС.

Детальніше про інші обмеження читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, як ще Захід допомагає Україні у боротьбі з агресором.