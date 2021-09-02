США виділять Україні 45 мільйонів доларів гумдопомоги

Кошти покликані забезпечити покупку життєво важливої їжі, житла, необхідних медикаментів, а також питної води / Фото: колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України.

Про це він написав в Twitter.

"Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з приблизно 3,4 млн нужденних українців", – йдеться в повідомленні.

Кошти покликані забезпечити покупку життєво важливого: їжі, житла, необхідних медикаментів, а також питної води.

Як проходила зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден в насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

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