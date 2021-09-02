США выделят Украине 45 миллионов долларов гумпомощи

Средства призваны обеспечить покупку жизненно важной пищи, жилья, необходимых медикаментов, а также питьевой воды / Фото: коллаж "Сегодня"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставляют дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины.
Об этом он написал в Twitter.
"Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать многих из примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.
Средства призваны обеспечить покупку жизненно важной пищи, жилья, необходимых медикаментов, а также питьевой воды.
Как проходила встреча Зеленского и Байдена
Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.
Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.
А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.
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