Спершу криптовалюта, а потім золото: куди найвигідніше інвестувати свої кошти у 2022 році

Найвигідніше у 2022 році інвестувати у нафту та криптовалюту / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У 2022 році серед ключових секторів ринку, на які варто звернути увагу, будуть нафта, золото, зокрема, автомобілі, послуги та житло. Та в першу чергу українцям потрібно інвестувати в метали, криптовалюти, інтернет-технології, акції компаній, які вже підключають крипто платежі.

Так радить аналітик компанії "Esperio" Олександр Болтян, який і розповів "Сьогодні" про найвдаліші інвестиції та на останок поділився, які активи принесуть найбільшу вигоду.

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Альтернативні інвестиції – це не лише акції, чи індекси.

В індекси вкладати гроші поки не варто, оскільки що наростає ризик великої корекції вниз. Питання ринку праці, у тому числі вплив вимог щодо вакцинації COVID-19 повинні бути в центрі уваги. Цей показник негативно позначиться тих компаніях, які трансформуються під реалії ринку з обмеженням пересування населення.

І якщо кількість таких компаній буде значною, то індекси протягом року можуть дати корекцію на 23-38% від максимальних значень кінця 2021 року. Також варто враховувати, що нова глобальна мінімальна ставка корпоративного податку почне формуватися, що вплине на транснаціональні корпорації.

Інвестиції у нафту

Ціна на сиру нафту, що вимірюється компанією West Texas Intermediate (WTI), зросла приблизно на 40% з початку 2021 року до початку грудня. Максимально показувала зростання на 80%. Це зростання частково можна пояснити відновленням економіки після пандемії, а частково – зростаючими обмеженнями на постачання, оскільки адміністрація Байдена реалізує антинафтову програму, що обмежує розвідку та видобуток нафти в США, тенденція, яка, ймовірно, збережеться у 2022 році. Цільовою точкою зростання буде позначка $100,00 за барель. Заробити на зростанні вартості нафти можна буде лише через брокерські компанії та CFD рахунки, але якщо немає спеціальної освіти та навичок – то подібні інвестиції можуть завдати українцям втрати. Враховуйте, що здобуття освіти та відпрацювання навичок може зайняти від 2-х місяців до 2-х років.

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Високі ціни на вживані та нові автомобілі

Уживані автомобілі були вигідним активом для отримання цьогорічного прибутку. В Україні продаж вживаних та нових автомобілів зріс на 30% проти показників 2020 року. Почасти це сталося через проблеми з постачанням напівпровідникових чіпів у світі, які обмежували виробництво нових автомобілів. Рекордно високі ціни як на нові, так і на вживані автомобілі, а також на автомобілі, що орендуються, ймовірно, збережуться навіть у 2023 році.

Офісна нерухомість – невдале вкладення

Найбільш невдячним інвестиційним рішенням для українців буде офісна нерухомість, оскільки у 2022 році висока ймовірність нових локдаунів, обмежень через чергові мутації COVID19, а отже, в офіс люди ходити не будуть, і інвестиція невідома, коли окупиться. Більш вірним інвестиційним рішенням в умовах, що склалися, буде купівля ділянки, або будинку за містом, що дозволить проводити час на природі. Це інвестиція у здоров'я сім'ї. Так, обмеження в пересуванні квадратними метрами, психологічна напруженість можуть негативно позначатися на відносинах і самопочутті рідних. Перепродати нерухомість дорожче можна буде в наступні роки.

Яка валюта витісняє долар?

Серед валют поки що варто сфокусуватися на доларі США, оскільки альтернативи немає. Це перший у світі міжнародний платіжний інструмент. Витісняє його не євро, або фунт, а криптовалюти. Тому у 2022 році варто інвестувати у різні криптовалюти. Це політичний актив, який усі країни світу намагатимуться зарегулювати. Банківські вклади в Україні не варто розглядати. І тут питання не рівня прибутковості, а ризику банківського сектору загалом через очікування зростання цін на енергоресурси, інфляцію та нездатність українців впоратися з базовими платежами наступного року. Банківський сектор країни вразливий.

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Ціна за золото знизиться

Золото буде вигідно купувати тільки в ті моменти, коли ринок криптовалют буде дещо перегрітий. Цільові рівні зростання поки не перевищують $2200 за тройську унцію, але до початку зростання спекулянти опустять ціни до рівня $1620 за тройську унцію.

Сигнал для українських інвесторів

Чекайте на продовження політичних баталій за федеральні витрати та стелю державного боргу США, що сприйматимуть як ризик для розвитку економіки Америки протягом усього року.

Президент Байден повторно призначив Джерома Пауелла головою Ради Федеральної резервної системи (ФРБ), а отже монетарна політика США та інших країн кардинально не змінюватиметься. Усі намагатимуться впоратися з інфляцією на тлі політичних причин зростання вартості нафти у світі. Для українських інвесторів це сигнал, що альтернативні інвестиції та активні угоди з купівлі/продажу різних активів принесуть найбільшу вигоду.

Золото, крипта, нафта, вживані чи нові автомобілі – вирішувати вам, проте скориставшись порадами нашого експекта, шанс підвищити рівень своїх доходів, а відповідно не втрапити в халепу значно вище.

Не інвестиціями єдиними

Для когось коронакриза вдарила по бізнесу та можливостях отримувати ті ж інвестиції, а для хтось навпаки знайшов "золоту жилу". Деякі українські бізнесмени значно збільшили свої доходи.

"Зажили" служби доставки. Адже, багато українців через коронавірус змушені були залишитись вдома. Багато з них намагались без зайвої потреби не виходити з дому, а замовляли їжу із закладів громадського харчування додому.

Служба дезінфекції. Під час пандемії коронавірусу це стало прибутковим. Багато замовлень якраз від компаній, які просять оперативно продезінфікувати приміщення, де COVID-19 виявили у когось із співробітників.

Графічний дизайн. З переваг: висока зарплатня та мобільність, ти можеш працювати з будь-якої точки Землі.

Раніше "Сьогодні" писали про особливості українських банкнот, за які можна придбати іномарку.