Змінити професію, щоб знайти роботу: ким готові стати українці

Ким готові працювати українці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні багато людей втратили роботу та заробіток, зараз вони активно шукають нові робочі місця. У той же час змінилися професії, на які є попит. Так, деякі працівники готові міняти не лише роботу, а і спеціальність.

Ким саме готові працювати люди, "Сьогодні" розповіли у OLX Робота.

Реклама

Люди відкриті до нового досвіду

Фахівці провели онлайн-опитування серед 3 тис. осіб, які є спеціалістами робітничих професій. Багато з них переїхали за кордон, та частина перемістилася в середині України. Зокрема, серед тих, хто не виїжджав з країни, зберегли роботу лише 29%.

Більшість тих, хто робоче місце втратив, уже перебуває в пошуку нового.

Виявилось, що 81% опитаних, які вже мають роботу, все ж готові її змінити заради вищої заробітної плати. А 57% тих, хто перебуває в пошуку, все ще сподіваються знайти роботу за своєю спеціальністю .

Реклама

Але серед опитаних є і ті, які готові шукати роботу за іншою спеціальністю і робити для цього такі кроки:

готові до навчання, якщо його організує роботодавець (63%);

готові навчатись самостійно/за власний кошт (16%);

готові перекваліфікуватися за програмою центру зайнятості (13%).

Нові сфери, у яких готові працювати українці, такі:

логістика/склад;

будівництво;

торгівля.

"Половина респондентів працює на одному місці понад 5 років. Це свідчить про готовність пошукачів обирати постійне місце роботи і залишатися з роботодавцем після перемоги. Аналогічні настрої і серед українців, які планують працевлаштуватися та шукають вакансії", – йдеться у дослідженні.

Реклама

Водночас для людей важливо знайти не просто роботу, а і мати хороший заробіток та кар'єрне зростання.

Коли ми почнемо заробляти, як до війни

Раніше "Сьогодні" писали, що чим довше триватиме війна, тим складніше буде відновлювати й комерційну діяльність бізнесу, й економіку загалом.

Як розповіли нам експерти, відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років, якщо зважати на оптимістичні прогнози.

Водночас вже зараз є позитивний момент: подальше зниження заробітних плат зараз не очікується. Це можливо завдяки тому, що бізнес адаптувався до воєнного стану.

Ми також розповідали про особливості роботи на фрилансі та за трудовим договором, і в яких сферах у Польщі 2022 року найбільше шукають спеціалістів.