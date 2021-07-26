Зливали по 30 тонн палива та продавали на чорних АЗС: в "Укрзалізниці" викрили великі розкрадання

Правоохоронці провели 32 обшуки / Фото: Офис генпрокурора
У Рівненській області викрили працівників локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці". Вони організували розкрадання пального. Злите з тепловозів пальне учасники угруповання продавали жителям області, в тому числі через нелегальні АЗС.
Щомісяця працівники депо отримували від 15 до 30 тонн пального і відповідно від 500 тис. До мільйона гривень "прибутку". Кошти розподілялися між усіма учасниками угруповання, повідомили в Офісі генерального прокурора.
Що знайшли під час обшуків
За результатами проведення 32 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили:
- 2880 літрів палива;
- більше 750 тис. гривень готівкою;
- тару для зберігання викраденого палива;
- "чорнові" записи.
Каністри для пального / Фото: Офис генпрокурора
Всього правоохоронці затримали п'ятьох людей. При цьому трьох працівників локомотивного депо затримали "на гарячому" 23 липня, коли вони злили 200 літрів пального.
Злив пального / Фото: Офис генпрокурора
Всім було повідомлено про підозру по ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зараз всім підозрюваним обрано запобіжні заходи: чотирьом – у вигляді утримання під вартою, ще одному – домашній арешт.
Документування протиправної діяльності відбувалося за сприяння співробітників апарату директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" і за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури.
Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що "Укрзалізниця" знаходиться в катастрофічному стані, і на це є дві причини – неефективне управління та повальна корупція.
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