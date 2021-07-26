Сливали по 30 тонн горючего и продавали на черных АЗС: в "Укрзализныце" разоблачили крупные хищения

Правоохранители задержали пятерых сотрудников депо, троих из них поймали на горячем

Правоохранители провели 32 обыска / Фото: Офис генпрокурора

В Ровенской области разоблачили работников локомотивного депо регионального филиала "Укрзализныци". Они организовали хищение горючего. Слитное с тепловозов горючее участники группировки продавали жителям области, в том числе через нелегальные АЗС.

Ежемесячно работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 тыс. до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между всеми участниками группировки, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что нашли при обысках

По результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли:

2880 литров топлива;

более 750 тыс. гривен наличными;

тару для хранения похищенного топлива;

"черновые" записи.

Канистры для топлива / Фото: Офис генпрокурора

Всего правоохранители задержали пять человек. При этом трех работников локомотивного депо задержали "на горячем" 23 июля, когда они слили 200 литров горючего.

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Слив топлива / Фото: Офис генпрокурора

Всем было сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четверым – в виде содержания под стражей, еще одному – домашний арест.

Документирование противоправной деятельности происходило при содействии сотрудников аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" и за процессуального руководства Ровенской окружной прокуратуры.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что "Укрзализныця" находится в катастрофическом состоянии, и на это есть две причины – неэффективное управление и повальная коррупция.