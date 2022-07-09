Слідом за Росією: чому білорусів наступного тижня чекає повний "гаплик"

Своєрідний "гаплик" у формі дефолту буде поки формальним / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бажання Мінська платити за облігаціями в білоруських рублях призведе країну до дефолту 13 липня.

Про це повідомляє міжнародне агентство Fitch Ratings, знизивши довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з CCC до C.

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Це сталося після оголошення Міністерством фінансів Білорусі 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями в доларах США замість цього будуть переводитися в білоруських рублях на рахунок у Беларусбанке.

Одразу ж після цього перший платіж з виплат відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах США був проведений у місцевій валюті, що суперечить документації по облігаціях, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

13 липня — кінець пільгового періоду. Тож, якщо платежі за єврооблігаціями 2027 року відповідно до початкових умов не будуть проведені до того часу, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг до RD (обмежений дефолт) і випуск боргу на D.

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"Рейтинг буде підвищений з RD тільки після того, як Білорусь нормалізує свої відносини зі своїми міжнародними кредиторами", – наголошується у повідомленні агентства.

Росія вперше за сто років оголосила дефолт

Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США та ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам.

Протягом декількох місяців РФ знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період з виплати відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків за боргом у крайній термін вважається подією дефолту.

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"Оголошення дефолту – це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може позичати у більшості країн", – заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Нагадаємо, що війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як видно на прикладі зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує голод.

Також ми писали, як Росії постійно вдається уникати реального дефолту.