Нудно не буде нікому: що відбувається з доларом на міжбанку

Долар на міжбанку впав у ціні / Фото: уніан, Сьогодні

Після активного зростання за офіційним курсом долар на міжбанку подешевшав – до 26,85 в покупці і до 26,87 у продажу.

Як прогнозують аналітики Мінфіну, на міжбанку обсяг операцій перебуватиме в межах не менше 130-160 млн доларів при укладенні до 450-600 угод.

"Сьогодні на міжбанку не буде нудно нікому: ні банкам, ні клієнтам, ні Нацбанку, ні власникам обмінників фінкомпаній", – відзначають аналітики.

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30 серпня на торгах по долару переважає пропозиція, що і позначається на котируваннях.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

У липні гривня зміцнювалася до долара з грудня 2020 року, а до євро – з березня 2021-го.

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: