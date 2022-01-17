Нудно не буде нікому: що відбувається з доларом та євро на міжбанку

Курс долара на міжбанку змінився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Котирування гривні до долара та євро у понеділок, 17 січня, на міжбанку встановилися на рівні 28,14 грн/долар та 32,13 грн/євро (купівля).

До обіду Нацбанк виходив на торги із продажем долара по 28,15 грн. Як вважає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, настрої інвесторів залишаються негативними, ринок дивиться вгору по долару та ігнорує досягнення психологічного рівня.

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"Сьогодні (17 січня – Ред.) вихідний у США, тому активність на ринку знизиться, та й розпродаж нерезидентами українського боргу також стихнуть. Таке розставлення сил дозволить НБУ ефективніше стримувати ослаблення курсу" – зазначає Андрій Шевчишин.

Минулого тижня інвестори влаштували розпродаж за єврооблігаціями, дохідність за якими перевищила 10%. А вже у п'ятницю прибутковість у гривні, яку запитують покупці, досягала 20%. З початку року нерезиденти вийшли з ОВДП на суму понад 5 млрд грн.

Що буде з курсом на початку 2022 року

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Експерт рекомендує українцям намагатися не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

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Як ми писали раніше, експерти радять поки не купувати долар з двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі, та не втратити після свят свої гроші