"Схеми" оприлюднили скандальне розслідування про Укрексімбанк – Мецгер відреагував (відео)

Укрексімбанк видав кредит бізнесменові, який платить податки в "бюджет ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування, через яке на них напав глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер. Банкіру не сподобалося одне з питань журналіста про банк.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Схеми" розслідували багатомільйонний кредит, який державний банк, в квітні 2021 року видав компаніям "Оптова мережа 2011" і "Славіан". Власниками цих компаній є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від "Партії регіонів".

60 мільйонів кредиту видали на покупку скандального ТРЦ Sky Mall.

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"Як випливає з документів – суть кредиту, виданого Укрексімбанком, якраз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку . Цей механізм викладено в кредитному договорі обсягом більш ніж 100 сторінок, який є в розпорядженні "Схем", – розповіли журналісти.

Журналісти з'ясували, що Брюховецький також володіє компанією "Спец-Реммаш" в окупованій Горлівці. Компанія займається ремонтом обладнання для місцевих шахт. Послуги у Брюховецького замовляють багато підприємств, які знаходяться під контролем "ДНР". Тільки в 2020 році "Спец-Реммаш" заробила більше 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень).

Відзначимо, що в грудні 2014 року окупаційна влада перереєстровувала компанію по так званим місцевим "законам", але її співвласником вказано Брюховецького. А компанія платить податки в "бюджет ДНР". Вона заплатила за 7 місяців 2021 року мінімум 3,5 мільйона рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).

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За даними журналістів, Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам. А Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям "Оптова мережа 2011" і "Славіан", а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки "ДНР".

Мецгер відреагував на розслідування

Мецгер вже відреагував на розслідування "Схем", він вибачився перед журналістами та пояснив чому Укрексімбанк видав кредит компанії Брюховецького.

"Служба Безпеки Укрексімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються", – написав він у Facebook.

За його словами, держбанк нічого не порушив, адже у Укрексімбанку є всі документи, які у будь-який момент можуть перевірити правоохоронні органи.

"Усі грошові кошти, видані банком в якості кредиту, були використані для рефінансування заборгованостей в українських банках та для розрахунку на території України з українською юридичною особою-продавцем активу", – написав банкір.

Він пояснив, що державний банк профінансував компанію Брюховецького та отримав в заставу корпоративні права на 107 млн доларів. Потім кредит погодили: кредитний комітет банку, служба безпеки банку, правління банку та незалежна наглядова рада. Крім того, кредит своєчасно сплачується та не є проблемним.

"Стосовно документів, які знайшли журналісти. Ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", – резюмував банкір.

Як розвивалися події