Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукор

Експерти не бачать серйозних причин для подорожчання цукру, а в уряді нарікають на вартість газу та електроенергії

Бажаючим зварити варення доведеться розщедритися / Фото: Flickr, Depositphotos

Ціна на "біле золото" досягла майже долара за кілограм, а в деяких магазинах вартість цукру переступає позначку в 30 грн. Аграрії пов'язують це з невдалим врожаєм, який виявився гіршим за останні 4 роки. Вони ж прогнозують зниження вартості продукту вже найближчим часом – аж до 20 гривень за кілограм, говориться в сюжеті "Сьогодні".

"З січня по липень цукор зріс на 25%. Жодної причини по збільшенню собівартості цукру тут немає. Це чистий ринок або спекуляція", – переконаний економіст Олег Пендзин.

Фермери ж виправдовують стрибок цін на цукор тим, що останній рік через посуху був неврожай. Мовляв, запаси на складах практично виснажені.

"Цукрового буряку було зібрано менше. За останні 4 роки торішня врожайність була найгірша", – нарікає директор агрофірми Віталій Яківець.

В Асоціації цукровиробників України змову виробників заперечують. На їхню думку, всьому виною – подорожчання сировини і виробництва.

"Те, що у нас зараз пішло збільшення цін на газ, на електроенергію та на інші матеріали, в принципі ціна на цукор економічно обґрунтована", – пояснює в.о. голови правління НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловін.

Цього року урожай цукрових буряків, за прогнозами фермерів, буде хорошим. Кажуть, ціна на "біле золото" повинна знизитися до 20 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в 2020-2021 маркетинговому році Україна виробила лише 1,1 млн тонн "білого золота". Тоді урожай постраждав від погоди і зменшення площ під посівами цукрового буряка. Більш того, в 2020 році Україна скоротила експорт продукту на 36%.

У квітні Міністерство розвитку економіки планувало тимчасово скасувати 50% -ву ввізне мито на цукор до 1 жовтня 2021 року. Це повинно було допомогти дати раду подорожчанню і дефіцитом власного цукру в Україні.