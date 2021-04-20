Україні не вистачає цукру: в Кабміні придумали, як подолати дефіцит

Українські заводи виробили менше цукру, ніж споживає населення. Через брак продукту підвищилися ціни

Україна планує тимчасово скасувати 50%-ве ввізне мито на цукор. Йдеться про звільнення від мита 120 тис. тонн імпортного цукру до 1 жовтня 2021 року. Передбачається, що це допоможе впоратися з подорожчанням і дефіцитом власного цукру в Україні.

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Така пропозиція міститься в законопроекті, який підготувало Міністерство розвитку економіки. Документ ще не внесений до парламенту, він знаходиться на громадському обговоренні.

Україна в 2020-2021 маркетинговому році виробила всього 1,1 млн тонн цукру. А внутрішнє споживання становить не менше 1,3 млн тонн, підрахували у відомстві. Причиною дефіциту стала несприятлива для врожаю погода і зменшення площ посівів цукрового буряка.

"Обмежена пропозиція цукру на ринку викликало різке зростання цін на цей продукт", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

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Тому в Мінекономіки вважають, що більш дешевий імпортний цукор допоможе нормалізувати ситуацію на ринку, а крім того стимулювати вітчизняних виробників.

Раніше міністерство також пропонувало дозволити імпорт додаткових 50 тис. тонн цукру-сирцю. У лютому-березні Україна вже імпортувала 40 тис. Тонн цукру за встановленою тарифної квоти з нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

За підсумками 2020 року Україна скоротила експорт цукру на 36%.

Але перед травневими святами і Великоднем в Україні подорожчав не тільки цукор. Про те, у скільки стане українцям великодній кошик-2021, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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