У заручниках у банків: як росіян позбавляють останніх грошей

Як банки наживаються на росіянах / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні санкції нарешті починають впливати не тільки на російський великий бізнес, але і на життя простих громадян країни-агресора. Якщо в перші місяці після початку війни проти України в Росії спостерігалися зіткнення в супермаркетах – бійки за цукор та інші базові харчові продукти, то тепер під санкційний коток потрапили клієнти російських банків.

Найближчим часом більшість фінустанов введе комісію за розміщення валютних коштів, а ставки за депозитами в рублях будуть істотно нижчими за інфляцію, що призведе до зниження реальних обсягів накопичень громадян.

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"Сьогодні" розбиралися, чому громадян РФ фактично змушують зберігати валюту під матрацом.

Проблеми з валютою

Минулого тижня стало відомо, що російські банки мають намір запроваджувати спеціальну комісію за зберігання на рахунках клієнтів валюти. Першим таке оголошення зробив Райффайзен Банк, який запровадив комісію за зберігання валюти на поточних рахунках у розмірі 0,2% на місяць.

Але популярний "Тінькофф", який нещодавно відібрали в його засновника, пішов далі – анонсував запровадження з 23 червня комісії за обслуговування карткових рахунків у доларах США, євро, фунтах стерлінгів та швейцарських франках на рівні 1% на місяць. Такі умови поширюються на рахунки, сума на яких перевищує тисячу доларів. За повідомленнями російських ЗМІ, аналогічну комісію у розмірі 0,5% на місяць планує запровадити і Росбанк.

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Цікаво, що в Росії заборонено вводити негативні відсоткові ставки. Тому банки роблять їх нульовими, а ефект досягають саме через комісію. Як кажуть експерти, таких грабіжницьких комісій, як запропонував "Тінькофф", немає ніде.

"Потрібно розуміти, що комісія 1% на місяць для вкладів понад 1000 у.о. буде списуватися з рахунку щодня. Клієнти, коли почули про нові умови, кинулися знімати валюту з рахунків цього банку, але виявилося, що зробити це майже неможливо. Тобто клієнти отримають мінус 12% річних зі щоденним нарахуванням. Думаю, це такий перший випадок в історії банківської справи", – коментує російське ноу-хау фінансист Віталій Шапран.

Причому російських банкірів, які не хочуть мати справу з доларами та євро, теж зрозуміти можна. Через західні санкції в РФ іноземна валюта втратила свій статус. РФ отримує гроші за експорт вуглеводнів, але витратити їх до ладу не може. З одного боку, кошти ризикують бути замороженими на Заході, з іншого, купити багато імпортних товарів просто неможливо через заборону їх постачання.

Назад в СРСР

На російських фінансових форумах користувачі шукають варіанти розміщення вільних коштів, але через санкції за межами РФ та обмеження усередині країни багато хто не розуміє, що можна робити зі своїми грошима. Жодних варіантів, крім купівлі нерухомості та напівлегального виведення коштів за кордон, там не вигадали. Люди згадують СРСР і ситуацію, коли гроші на руках були, але в магазинах купити не було чого.

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Тепер людям пропонують поміняти валюту на рублі за грабіжницько низьким курсом. Адже через те, що приплив валюти до РФ перевищує її відплив, російський Центробанк упустив курс долара нижче за 60 рублів.

Тобто якщо клієнти не можуть зняти свої долари з рахунку в банку, то будуть змушені перевести валюту в рублі за офіційним курсом. Тоді як курс чорного ринку в РФ набагато вище. Через те, що валюти в банках фактично немає, доводиться орієнтуватися на оголошення в інтернеті. А там за "американця" просять від 75 до 95 рублів.

У Радянському Союзі, до речі, долар теж коштував близько 60 копійок. Але купити його за такі гроші було неможливо. Реальний курс обміну на чорному ринку становив 1 до 3. Понад те, за валютні операції могли дати реальний тюремний строк.

Узаконений грабіж

Експерти називають ситуацію, коли росіяни не можуть нормально розпоряджатися своїми заощадженнями, узаконеним пограбуванням. Адже тепер щомісяця їхні заощадження тануть чи то через банківські комісії, чи то через інфляцію.

"Спочатку був розорений ринок акцій, а західні акції фактично заарештовані. На валютні заощадження вводиться негативна відсоткова ставка. На рублеві заощадження ставка залишається набагато нижчою від рівня інфляції. Причому навіть офіційного рівня, оскільки реальна інфляція в Росії напевно набагато вища. Відсутність заощаджень була однією з форм контролю населення в СРСР. Тепер ситуація повторюється. Залишилося ще заборонити купівлю-продаж житла, щоб усе було як у Радянському Союзі", – каже фінансовий аналітик Ерік Найман.

За його словами, таким чином держава ще більше контролюватиме росіян. Люди, які не мають заощаджень, залежать від держави, а отже, і підтримують її політику.

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