ЄС погодив санкції проти російської нафти: які наслідки будуть для України, РФ та ЄС

Європа не змогла повністю заблокувати постачання нафти з Росії, але обсяги імпорту суттєво скоротяться

Нові санкції проти імпорту нафти серйозно вдарять по Путіну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЕC нарешті погодив шостий пакет санкцій проти РФ, серед яких часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку від SWIFT. Брюсселю не вдалося подолати опір Будапешта, тому Угорщина та ще кілька країн зможуть отримувати нафту трубопроводом "Дружба". Але таке рішення все одно має серйозно зменшити виторг Москви за енергоносії, і як наслідок, її можливість фінансувати війну в Україні.

"Сьогодні" розпитали експертів, до яких наслідків може призвести таке рішення для інших країн.

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Нові санкції

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії узгоджувався близько місяця. Вперше про нього заговорили ще на початку травня, але жорстка позиція Будапешта, який залежить від трубопровідної нафти з РФ, досі не дозволяла запровадити нові санкції проти Москви.

Але нарешті в ЄС заявили, що новий пакет обмежень узгоджений. Брюсселю довелося піти на поступки Будапешту та вивести постачання трубою з забороненого списку.

"Після кількох тижнів тривалих переговорів, які здебільшого зайшли в глухий кут через Угорщину, лідери ЄС у понеділок 30 травня досягли політичного компромісу і заборонили морський імпорт російської нафти до кінця року, але повного ембарго не досягли. Очікується, що в середу 1 червня посли ЄС ухвалять юридичне рішення про затвердження нафтового ембарго та шостого пакету санкцій щодо Росії", – пояснює аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Узгоджені санкції проти путінського режиму виглядають досить переконливо. Вони припускають:

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обмеження 2/3 імпорту російської нафти (імпорт морем, через порти, становить 2/3 тієї нафти та нафтопродуктів, що РФ продає до країн ЄС. Третина, що залишилася, йде по нафтопроводу);

відключення найбільшого російського банку Сбербанку від SWIFT;

блокування трансляції трьох державних мовників Росії до ЄС;

розширення списку російських осіб, які відповідають за військові злочини в Україні, на яких будуть накладені санкції.

Завдяки новому пакету санкцій Євросоюз планує до кінця цього року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії.

Як це вплине на Росію

Експерти кажуть, що прийнятий Європою компроміс буде не дуже болючим для країн, які залежать від нафти з РФ, але водночас є досить чутливим для самої Росії.

"Санкції скоротять експорт Росією нафти в ЄС більш ніж на 2/3, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. У моменті станеться максимальний тиск на Росію з метою припинення війни. Якщо вдасться скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року, оскільки Німеччина та Польща зобов'язалися відмовитися від постачання трубопроводом на свою територію, то вже в 2023 році сили Росії на фінансування війни будуть набагато меншими", – продовжує Максим Орищак.

За його словами, з початку війни Росії з Україною ЄС направив до Росії загалом 56,5 млрд євро в обмін на постачання викопного палива. Платежі за нафту сягнули майже 30 млрд євро.

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"Компенсувати таку нестачу грошових коштів Росія не зможе. Навіть при збільшенні продажів до Китаю та Індії Росія зіткнеться з перешкодами в інфраструктурі, невизначеністю попиту та логістичними труднощами. Але якщо країна-агресор встановить цей зв'язок з Китаєм, наприклад, і торговельні відносини прогресуватимуть без західних країн, можна очікувати, що уповільнене фінансування військових дій збережеться", – каже Максим Орищак.

Деякі аналітики кажуть, що запасу міцності, щоб не припиняти війну, Росія поки що має достатньо. Але в довгостроковій перспективі такі санкції можуть перетворити РФ на країну-ізгоя.

"Шостий пакет санкцій не дасть короткострокового ефекту для бюджету Росії за поточних цін на нафту, але це сильний крок для гри в довгу. ЄС показав консолідовану позицію, що Росію поступово готові робити ізгоєм, причому економічно. Але треба розуміти, що це все перспектива на найближчі три-п'ять років", – каже економіст Данило Монін.

Ціни вгору, бензин буде дефіцитом

Окрім фінансових втрат для Росії від рішення країн ЄС будуть й інші наслідки. Швидше за все, нафта на світових ринках знову подорожчає.

"Світові ціни на нафту від ембарго ЄС зростатимуть. Цільові рівні зростання нафти марки Brent розташовані близько 150 доларів США за барель, що на 25% вище за поточну ціну близько 120 доларів США за барель", – каже Максим Орищак.

За його словами, у країнах ЄС дефіцит палива та збільшення інфляції, за такого розкладу, неминучі.

"Для України, зокрема, ця ситуація стане колапсом, тому що продовжувати війну ми не зможемо. Відсутність постачання енергетичних ресурсів у потрібних обсягах позначиться колапсом для військових і для населення, оскільки виникнуть труднощі з постачанням продуктів харчування. А війна – це не лише зброя. Війна – це ще й здатність забезпечити армію всім необхідним для життєдіяльності", – резюмує Максим Орищак.

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