Санкції вплинули? У Путіна готові до діалогу з Україною про закупівлю газу

Кремль готовий обговорити транзит газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі заявили, що готові відновити діалог про закупівлю Україною російського газу напряму.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні", – сказав Пєсков.

Водночас він заявив, що укладення контракту між Росією і Угорщиною про поставки газу в обхід України не порушує чиїхось прав і відповідає нормам міжнародної торгівлі.

Контракт Угорщини з Росією

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Уряд Угорщини і російський концерн "Газпром" у понеділок, 27 серпня, уклали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року.

Щороку протягом п'ятнадцяти років в центральноєвропейську країну надходитимуть 4,5 млрд кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Умови контракту можуть бути скориговані через 10 років. Рішення набере чинності з 1 жовтня.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики.

Українські дипломати заявили, що розчаровані такою угодою.

Нагадаємо, Угорщина викликає посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України. Українські дипломати критикують це рішення. Вони вважають, що воно політично і економічно необґрунтоване.

МЗС України аналогічно запросило посла Угорщини до Києва, щоб донести свою принципову позицію

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