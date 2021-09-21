З QR-кодами для онлайн тренувань: для українців відкриють ще більше "Активних парків"

До кінця року відкриють 600 "Активних парків" по всій Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні до кінця року зроблять ще 500 "Активних парків". Уже 100 таких парків відкрилися для городян .

Розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на сторінці в Facebook.

Реклама

"Активні парки – локації здорової Україна" – це проєкт президента України, спрямований на оздоровлення всієї нації і створення вільного доступу до рухової активності.

Як працюють "Активні парки"

На цих локаціях знаходяться відповідні спортивні елементи, в яких розміщені QR-коди з доступом до онлайн тренувань від відомих чемпіонів і українських зірок.

навівши камеру телефону на цей код можна отримати корисні поради від відомих людей;

тренування поділені на рівні: від простого до складного;

також можна зробити виклик своїм друзям і наввипередки позмагатися, хто перший пройде всі рівні;

якщо ви не впевнені, що правильно цим користуєтеся, то на кожній локації є координатор, який вам усе підкаже.

"Головне, що цим можуть користуватися всі верстви населення: від молодих до наших дідусів і бабусь! Для кожного розроблені свої види вправ, враховуючи вік і можливості. Також кожні вихідні на цих локація проводяться різні активності, куди можна прийти самому або взяти своїх друзів/родину і з користю провести дозвілля. Основна мета проста – зробити спорт ближче до людей " , – розповів Гутцайт.

Реклама

Урбан-парк стане спортивним центром Києва

До розробки концепції урбан-парку були залучені фахівці з вуличних культур, при проєктуванні локацій враховували побажання професійних атлетів України, а також побажання з соціальних мереж Експоцентру. Вхід в урбан-парк на ВДНГ вільний цілодобово. Простір повністю безбар'єрний.

На території парку працюють: скейт-парк; стрітфутбольній спот для тренувань з вуличного футболу: 3х3, фрістайлу; стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу 3х3 і 5х5; стрітденс та івент-спот для занять вуличними танцями: брейком, хіп-хоп денсом, денсхолом і тому подібним; стрітворкаут-спот; паркур-спот для вуличних тренувань по паркуру; бігова доріжка в лісовій зоні завдовжки 3,5 км.

До серпня наступного року на території столичного урбан-парку повинні з'явитися три басейни, 10-метрова вишка для стрибків у воду, зона для пляжного спорту, будуть працювати сонячна електростанція і екопаркінг.

Як ми вже писали раніше, до Дня Незалежності Зеленський запускав спортивний челендж . Він пропонував зробити будь-яку вправу 30 разів і показав приклад.

А після завершення Олімпійських ігор в Токіо Зеленський зустрівся з нашими олімпійцями і дав гучна обіцянка .