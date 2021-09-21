С QR-кодами для онлайн тренировок: для украинцев откроют еще больше "Активных парков"

До конца года откроют 600 "Активных парков" по ​​всей Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине до конца года сделают ещё 500 "Активных парков". Уже 100 таких парков открылись для горожан.

Рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на странице в Facebook.

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"Активные парки – локации здоровой Украина" – это проект президента Украины, направленный на оздоровление всей нации и создания свободного доступа к двигательной активности.

Как работают "Активные парки"

На этих локациях находятся соответствующие спортивные элементы, в которых размещены QR-коды с доступом к онлайн тренировок от известных чемпионов и украинских звезд.

наведя камеру телефона на этот код можно получить полезные советы от известных людей;

тренировки поделены на уровни: от простого к сложному;

также можно сделать вызов своим друзьям и наперегонки посоревноваться, кто первый пройдет все уровни;

если вы не уверены, что правильно этим пользуетесь, то на каждой локации есть координатор, который вам все подскажет.

"Главное, что этим могут пользоваться все слои населения: от молодых до наших дедушек и бабушек! Для каждого разработаны свои виды упражнений, учитывая возраст и возможности. Также каждые выходные на этих локация проводятся различные активности, куда можно прийти самому или взять своих друзей/семью и полезно провести досуг. Основная цель проста – сделать спорт ближе к людям", – рассказал Гутцайт.

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Урбан-парк станет спортивным центром Киева

К разработке концепции урбан-парка были привлечены специалисты из уличных культур, при проектировании локаций учитывали пожелания профессиональных атлетов Украины, а также пожелания из социальных сетей Экспоцентра. Вход в урбан-парк на ВДНХ свободный круглосуточно. Пространство полностью безбарьерное.

На территории парка работают: скейт-парк; стритфутбольний спот для тренировок по уличному футболу: 3х3, фристайла; стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5; стритдэнс и ивент-спот для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп денсом, денсхолом и тому подобным; стритворкаут-спот; паркур-спот для уличных тренировок по паркуру; беговая дорожка в лесной зоне длиной 3,5 км.

До августа следующего года на территории столичного урбан-парка должны появиться три бассейна, 10-метровая вышка для прыжков в воду, зона для пляжного спорта, будут работать солнечная электростанция и екопаркинг.

Как мы уже писали ранее, ко Дню Независимости Зеленский запускал спортивный челендж. Он предлагал сделать любое упражнение 30 раз и показал пример.

А после завершения Олимпийских игр в Токио Зеленский встретился с нашими олимпийцами и дал громкое обещание.