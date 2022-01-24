З прицілом на майбутнє: які електромобілі найчастіше купують українці

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Поки що Україна не налагодила власне виробництво електромобілів українці продовжують купувати доступні "зелені" авто на європейських ринках. Хоча ще якийсь час тому важко було навіть уявити, що у багатьох моделей традиційних автомобілів з'являться електричні конкуренти.

Як повідомляє Укравтопром, у 2021 році українці купили 8 872 електроавтомобілі. Більшість електрокарів – вживані Nissan Leaf зі Сполучених Штатів Америки.

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ТОП-5 електрокарів у 2021 році:

NISSAN Leaf – 121 автомобіль;

AUDI E-Tron – 117;

MERCEDES-BENZ EQC – 105;

PORSCHE Taycan – 92;

JAGUAR I-Pace – 69.

Зазначимо, що динаміка продажів "зелених" автомобілів в Україні у 2021 році зросла на 19%, якщо порівнювати з 2020 роком. А за темпами зростання кількості електричних автомобілів Україна входить до ТОП-10 країн світу.

Фахівці прогнозують, що до 2024 року на українських дорогах їздитиме близько 246 тисяч авто з електродвигуном.

Що зміниться для водіїв у 2022 році

Для українських водіїв у 2022 році з'явиться ціла низка нововведень. Наприклад, порушників ПДР штрафуватимуть за те, що сіли за кермо без прав. Сума штрафу становитиме 425 гривень.

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Але це не все: якщо порушник їхав в автомобілі взагалі без посвідчення водія – штраф зросте до 3 400 грн.

Крім того, на вторинному ринку в 2022 році зростуть ціни на транспорт. Експерти прогнозують, що подорожчання становитиме приблизно 15-20%.

Також українські водії у 2022 році отримуватимуть водійське посвідчення за європейськими стандартами. Так, щоб стати володарем заповітної "корочки", потрібно буде пройти 63 години теоретичних занять, замість 100. Але й на підготовку виділятимуть менше годин.

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Раніше ми розповідали, як американська команда на електромобілі Porsche Taycan потрапила до Книги рекордів Гіннеса за підкорення вершини у 4,842.967 метри.