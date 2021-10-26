Ринок пального: що зупинить маховик цін

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Зростання цін на нафтопродукти в Україні триває, хоча по бензинах і дизельному пальному він сповільнився, а вартість скрапленого автогазу майже не підвищилася. Детальний аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що буде з цінами на пальне до початку листопада дали наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Драйвером підвищення цін в Україні вже традиційно стало Мінекономіки: 22 жовтня ним були оприлюднені нові граничні рекомендовані ціни на бензин і дизпальне. Вартість "звичайного" бензину для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,20 грн / л (+0,63 грн), "звичайного" дизпального – 32,07 грн / л (+0,72 грн).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

По областях ціни підвищилися неоднаково: від 10 коп. / л бензину в Чернігівській області та 13-15 коп. / л ще в ряді областей, до 40-45 коп. / л у Київській, Харківській, Закарпатській, Полтавській областях. Бензин А-92 найбільше подорожчав у Києві (+74 коп., або до 30,63 грн / л), А-95 – в Луганській (+55 коп., або до 32,78 грн / л).

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Дизпальне подорожчало більш значно і більш рівномірно: в більшості областей ціни підвищилися на 40-60 коп. / л. Найменше ціни на ДП зросли на Дніпропетровщині: на 14 коп. / л, найбільше – в Києві – на 71 коп. / л.

З цінами на автогаз картина вийшла строката. У більшості областей літр газу подорожчав на 6-10 коп., У п'яти областях – на 11-13 коп. Найбільше зростання цін на Закарпатті (+26 коп., або до 18,61 грн / л). У Донецькій і Тернопільській областях ціни не змінилися, а в Києві навіть знизилися на 8 коп. / л.

Найвищі ціни на бензини і ДП тепер у Луганській області (тиждень тому найдорожчий А-95 був в Києві): А-92 – 32,01 грн / л, А-95 – 32,78 грн / л, ДТ – 32, 11 грн / л.

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Найнижчі ціни на бензини і ДП в Сумській області: А-92 – 29,32 грн / л, А-95 – 30,30 грн / л, ДП – 29,16 грн / л.

Найдорожчий автогаз у Донецькій області – 18,69 грн / л, найдешевший у Києві і Миколаївській обл. – 18,27 грн / л.

Розкид цін зменшився по А-92 і автогазу, збільшився по А-95 і ДП. По А-92 розкид становить 7,7% (2,27 грн / л), було 8,3%, по А-95 – 8,2% (2,48 грн / л), було 7,2%, по дизелю – 9,2% (2,69 грн / л), було 9%, по газу – 2,3% (0,42 грн / л), було 2,8%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,39 грн / л (+30 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,29 грн / л (+33 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,18 грн / л (+40 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,44 грн / л (+9 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти відзначають, що роздрібні мережі АЗС уже 23 жовтня, відразу після публікації нових рекомендованих цін Мінекономіки, підняли ціни на бензини і дизпальне.

"Стало доброю традицією – як тільки Кабмін рекомендує підняти вартість пального в роздробі – на наступний день цінники на АЗС переписують, – іронізує Геннадій Рябцев. – А знижують ціни набагато довше. Але поки це нам не "загрожує", бо нафта у світі стійко дорожчає, і цей тренд, схоже, надовго. Більш того, темпи зростання цін на пальне в роздробі зараз випереджають темпи зростання цін в опті ".

Сергій Куюн додав, що вартість бареля нафти найпопулярнішої марки Brent перевищила 86 доларів (+ 1% за тиждень), це поблизу трирічних максимумів. У поточному році ціни на нафту підскочили на 64%. Зростання прискорюється через побоювання нестачі природного газу і вугілля в Європі, Індії та Китаї. Деякі виробники електроенергії переходять з газу на мазут і дизпальне, що підвищило попит на сиру нафту. Нафтопродукти в опті теж продовжують дорожчати: за тиждень оптові ціни на ДП в середньому зросли на 75 коп. / л (+ 2,75%), бензини – на 25 коп. / л (+ 0,73%)

Сергій Куюн також уточнив, як змінилися ціни на бензин і ДП в роздробі.

На WOG і ОККО бензин А-92 подорожчав на 50 коп. / л, до 32,49 грн / л, бензин А-95 – на 63 коп. / л, до 33,20 грн / л, і дизпальне – на 72 коп ./л, до 32,07 грн / л. У мережі AMIC ціни на бензини і ДП виросли на 38-67 коп. / л, SOCAR підвищила вартість бензинів на 0,63-1 грн / л, а Shell – на 60-72 коп. / л. Мережі KLO, "Паралель", UPG, Chipo і "Автотранс" підняли ціни на пальне в межах 0,05-1 грн / л.

Артем Куюн говорить, що оптові ціни автогазу за тиждень майже не змінилися. В середньому вони зараз близько 31000 грн / т або в перерахунку на літр трохи більше 17 грн без доставки і операційних витрат (ще близько 2 грн / л). Роздріб трохи дорожчав за рахунок коригування цін в окремих мережах.

"Середня ціна в роздробі за тиждень збільшилася на 9 коп. / л, до 18,44 грн / л", – уточнив експерт.

Що може змінитися за тиждень

За прогнозами Сергія Куюна і Геннадія Рябцева, до кінця жовтня роздрібні ціни на бензин і дизпальне повинні стабілізуватися.

Головна причина – нові рекомендовані ціни від Мінекономіки будуть опубліковані не раніше початку листопада. Преміум-бренди вже підняли ціни по максимуму, тому можуть бути тільки коригування в окремих мережах, які з якихось причин поки не змінили цінники. Але вже на початку листопада нас чекає чергове підвищення, адже нафта постійно дорожчає, а від її вартості залежать розрахунки рекомендованих цін від Мінекономіки.

З автогазом ситуація складніша. Хоча опт не дорожчає, але Артем Куюн нагадав, що поки з різних причин (зниження попиту, профіцит запасів і висока конкуренція на ринку) не реалізований накопичений раніше потенціал зростання цін у роздробі.

"Поки чітких передумов для серйозного подорожчання немає, але копійок на 50 за літр ціна може зрости, оскільки маржа в роздробі мінімальна. Це сталося через те, що на тлі попереднього зростання цін в опті роздріб стояв. Так що "проміжок" на півгривні має право на життя ", – стверджує Артем Куюн.

Це означає, що у преміум-мережах ціна газу піде до 20 грн / л (19,50 і більше), в інших – перевищить 19 грн / л.

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