Ryanair розширить льотний парк в Україні

Ryanair може завезти в Україну до двох десятків літаків
Ірландський лоукостер Ryanair може завезти в Україні для базування 20 літаків.
Про це пише fly4free.
Глава перевізника Майкл О'Лірі розповів польському виданню, що оператором всіх українських баз може стати польська "дочка" Ryanair – Buzz.
До кінця жовтня флот польської компанії збільшиться до 54 літаків:
- 46 літаків – 189-місцеві Boeing 737-800;
- ще вісім – нові 197-місцеві Boeing 737-8200.
Відкриття баз дозволить здійснювати більшу кількість рейсів з базового аеропорту і запропонує пасажирам зручний розклад.
Ryanair представлений в п'яти аеропортах України:
- Борисполі;
- Львові;
- Одесі;
- Херсоні;
- Харкові.
У 2018 році авіакомпанія почала регулярні рейси в Україну.
SkyUp виграв справу в суді
Верховний суд задовольнив скарги Державної авіаційної служби України (гасу) і SkyUp Airlines. рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль "За маршрутом Київ – Стамбул – Київ залишаються за авіакомпанією.
Зараз SkyUp має три частоти на маршруті Київ – Стамбул – Київ і використовує їх повністю: рейси виконуються по понеділках, середах і п'ятницях.
За даними міжнародного аеропорту "Бориспіль", рейси в Стамбул одні з найпопулярніших і протягом останніх декількох місяців стабільно потрапляють в ТОП-3 найбільш завантажених напрямків.
- Нагадаємо, в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
- Також ми повідомляли, що лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака , Який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".