"Русский корабль, иди нах*й": який вигляд мають оновлені картки Monobank

Банк оновив дизайн карток / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Monobank оновив дизайн своїх карток у гаманцях Apple/Google Paу. Відтепер вони будуть зі славнозвісною фразою "Русский корабль, иди нах*й".
Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.
Тепер всі картки в гаманцях клієнтів Monobank матимуть такий вигляд:
"Якщо не хочете чекати, поки дизайн проллється автоматом, додайте свою карту в Apple/Google Pay заново", — написав Олег Гороховський.
"Був посланий нах*й"
Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, після чого був потужний обстріл – 13 військовослужбовців ЗСУ загинули.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.
"Був посланий нах*й! Далі почався ракетно-артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули. Можливо, загинув і той сміливий герой, який послав супротивника нах*й, як посилали Запорізькі козаки ворогів України. Вічна слава Героям! Ганьба і смерть російським окупантам", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що Євросоюз запровадив санкції проти Центробанку РФ, а також розповідали, що ПриватБанк оголосив кредитні канікули для своїх клієнтів.