Рубль різко укріпився на біржі — як на це вплинула Україна

Що відбувається з рублем на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долар США і євро дешевшають на" Московській біржі". Вранці 17 березня за підсумками першої хвилини торгів курс долара був 105,01 руб (-2,99 рубля до рівня попереднього закриття). Євро при цьому коштував 112,51 руб. (-5,19 рубля до рівня закриття середовища).

Про це свідчать дані Investing.

Реклама

Станом на 10:14 за київським часом рубль ще трохи укріпився по відношенню до долара та вартував вже 104,20 руб за дол.

Динаміка курсу на біржі / Фото: Investing.com

Такі зміни, як пояснює більшість економістів, викликані надіям учасників ринку на досягнення прогресу в російсько-українських переговорах.

Реклама

Курс у банках Москви

Станом на 10:00 мск, на основі інформації, наданої банками та обмінними пунктами Москви, середній курс купівлі/продажу готівкового долара склав 88,6/121,97 руб.за долар.

Порівняно з попереднім днем 16 березня середній курс купівлі впав на 765 коп, середній курс продажу впав на 1847 коп.

Яка ситуація на "чорному ринку"

Тіньовий ринок росії, що виник на тлі обмеження операцій з валютою, зазвичай працює через соцмережі. Як повідомляє "Медуза", однією з форм цього явища є групи у містах, учасники яких домовляються один з одним про купівлю або продаж валюти та призначають зустріч.

Реклама

Вартість долара та євро у таких угодах значно перевищує офіційний курс і досягає 200 рублів.

Нагадаємо, що зараз у росії можна купити валюту лише безготівково. Зняти зі свого валютного рахунку можна не більше ніж 10 тисяч доларів; понад цю суму банки видають лише рублі.

Який максимум може бути у рубля?

Як розповів раніше "Сьогодні" економіст Олексій Кущ, вирахувати чітке визначення того, який буде максимальний курс рубля до долара, неможливо. Санкції тільки починають активізовуватись, тому остаточні цифри у відношенні рубля до долара ще не можна передбачити.

Слабшати рубль буде і від того, що російські енергоносії поступово будуть відтісняти з ринку провідних країн, в тому числі з європейського.

"Це ще тільки початок. Я думаю, що пік ослаблення рубля буде десь восени. Через 3-4 місяці", – зазначив Кущ.

Дефолт вже зовсім близько

16 березня Росія зобов'язана була виплатити відсотки за доларовими облігаціями на 117 млн дол, але ЗМІ пишуть про те, що уряд РФ вирішив не платити їх у доларовому еквіваленті.

Тоді Bloomberg оприлюднив три можливі сценації дефолту:

РФ таки виплатить відсотки в доларах і дещо відтягне боргову кризу, але інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. Якщо вдруге доларів не нашкребуть, це стане датою можливого дефолту;

Росія погасить борги у рублях, що більшість інвесторів визнає дефолтом, оскільки за цими облігаціями не передбачено виплати у такій валюті;

Росія взагалі не платитиме за відсотками, і тоді розпочнеться 30-денний пільговий період. Агресор повинен буде заплатити до 15 квітня, і якщо цього не станеться – настане класичний жорсткий дефолт.

Також разом з експертами "Сьогодні" розібралися, чи зможе РФ повторити іранський сценарій. Також експерти розказали "Сьогодні", що китайські компанії почнуть займати всі економічні ніші, що звільнилися у Росії.