Народжені під час війни – як зареєструвати немовля в умовах воєнного стану

Новонароджених потрібно реєструвати й під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські жінки народжують дітей під час війни. Часто немовлята з’являються на світ в укриттях, тож точну їх кількість наразі не можуть підрахувати.

Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри.

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Новонароджених потрібно зареєструвати, однак послуга єМалятко недоступна в умовах воєнного стану.

Щоб оформити документи на дитину, батькам потрібно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС в районі, де не ведуться активні бойові дії. Для реєстрації немовляти потрібно мати при собі паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

У випадку, коли доступу до реєстру немає, державні органи повинні здійснити відповідний запис у паперовій формі. Після відновлення доступу, інформацію внесуть до бази упродовж 5 днів.

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"Життя переможе смерть", – наголосили в Мінцифри.

Що потрібно знати батькам

Якщо в умовах війни в магазинах раптом закінчиться дитяче харчування, лікар Євген Комаровський порекомендував батькам запастися коров’ячим молоком.

Під час екстрених ситуацій використовувати його можна. Однак, щоб не нашкодити дитині на штучному вигодовуванні – не довше місяця.

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Трохи старші дітки, які бачили війну, можуть отримати психологічні травми в майбутньому. Психологи рекомендують батькам проговорювати ці ситуації з малюками, розповідати про власні емоції та створити атмосферу безпеки – обіймами, іграми, переглядом фото тощо.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти обстрілюють цивільні будівлі та житлові споруди в містах. Часто під обстріли потрапляють лікарні, школи, дитсадки, а жінкам доводиться народжувати в бомбосховищах.