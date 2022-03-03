Народжені під час війни – як зареєструвати немовля в умовах воєнного стану

Новонароджених потрібно реєструвати й під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українські жінки народжують дітей під час війни. Часто немовлята з’являються на світ в укриттях, тож точну їх кількість наразі не можуть підрахувати.
Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри.
Новонароджених потрібно зареєструвати, однак послуга єМалятко недоступна в умовах воєнного стану.
Щоб оформити документи на дитину, батькам потрібно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС в районі, де не ведуться активні бойові дії. Для реєстрації немовляти потрібно мати при собі паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.
У випадку, коли доступу до реєстру немає, державні органи повинні здійснити відповідний запис у паперовій формі. Після відновлення доступу, інформацію внесуть до бази упродовж 5 днів.
"Життя переможе смерть", – наголосили в Мінцифри.
Що потрібно знати батькам
Якщо в умовах війни в магазинах раптом закінчиться дитяче харчування, лікар Євген Комаровський порекомендував батькам запастися коров’ячим молоком.
Під час екстрених ситуацій використовувати його можна. Однак, щоб не нашкодити дитині на штучному вигодовуванні – не довше місяця.
Трохи старші дітки, які бачили війну, можуть отримати психологічні травми в майбутньому. Психологи рекомендують батькам проговорювати ці ситуації з малюками, розповідати про власні емоції та створити атмосферу безпеки – обіймами, іграми, переглядом фото тощо.
Раніше ми розповідали, що російські окупанти обстрілюють цивільні будівлі та житлові споруди в містах. Часто під обстріли потрапляють лікарні, школи, дитсадки, а жінкам доводиться народжувати в бомбосховищах.