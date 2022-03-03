Рожденные во время войны – как зарегистрировать младенца в условиях военного положения

Новорожденных нужно регистрировать и во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинские женщины рожают детей во время войны. Часто младенцы появляются на свет в укрытиях, поэтому их точное количество пока не могут подсчитать.
Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
Новорожденных нужно зарегистрировать, однако услуга єМалятко недоступна в условиях военного положения.
Чтобы оформить документы на ребенка, родителям нужно обратиться в ближайший отдел ЗАГС в районе, где не ведутся активные боевые действия. Для регистрации ребенка нужно иметь при себе бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.
В случае, когда доступа к реестру нет, государственные органы должны осуществить соответствующую запись в бумажном виде. После возобновления доступа, информацию должны внести в базу в течение 5 дней.
"Жизнь победит смерть", – отметили в Минцифре.
Что нужно знать родителям
Если в условиях войны в магазинах вдруг закончится детское питание, врач Евгений Комаровский порекомендовал родителям запастись коровьим молоком.
Во время экстренных ситуаций его можно использовать. Однако, чтобы не навредить ребенку на искусственном вскармливании – не больше месяца.
Детки чуть постарше, видевшие войну, могут получить психологические травмы в будущем. Психологи советуют родителям проговаривать эти ситуации с малышами, рассказывать о своих эмоциях и создать атмосферу безопасности – объятиями, играми, просмотром фото и т.д.
Раньше мы рассказывали, что русские обстреливают гражданские здания и жилые постройки в городах. Часто под обстрелы попадают больницы, школы, детсады, а женщинам приходится рожать в бомбоубежищах.