Російські мільярдери стрімко втрачають свої гроші – хто "зубожів" найбільше

Скільки втратила російська верхівка? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку 2022 року статки 23 найбагатших громадян Росії зменшилися на 32 мільярди доларів, і ескалація на Донбасі може тільки погіршити їхнє становище.

Про це пише американська агенція Bloomberg.

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Наприкінці 2021 року чистий капітал російських мільярдерів становив 375 млрд доларів, а тепер – 343 млрд.

Найбільше втратив Геннадій Тимченко, який входить до топ-500 найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg Billionaires Index. Усього за кілька місяців його статки зменшились на третину і становлять приблизно 16 млрд доларів. Більшість свого прибутку Тимченко отримав від частки російської газовидобувної компанії "Новатек".

Ще один акціонер "Новатека" Леонід Міхельсон втратив 6,2 млрд, а статки Вагіта Алекперова, голови "Лукойлу", зменшилися на 3,5 млрд доларів.

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Санкції проти РФ

22 лютого Велика Британія запровадила персональні санкції проти бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергів, а також проти п'яти російських банків. Такі дії стали відповіддю на визнання Путіним псевдореспублік "ЛДНР".

Німеччина, своєю чергою, зупинила сертифікацію "Північного потоку – 2", США ввели санкції проти двох російських банків, суверенного боргу Росії та російських еліт.

"Сьогодні" також писали, які санкції проти РФ ввів Євросоюз і що буде з економікою Росії після визнання фейкових республік.