Росіяни втратили велику партію майна за кордоном: що конфіскували через санкції

Фінляндія заарештувала майно РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уряд Фінляндії заморозив майно росіян, які перебувають під санкціями, на суму близько 76 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання Yle.

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У відповідь на війну в Україні управління зі стягнення боргів Фінляндії заморозило, зокрема, велику кількість товарних вагонів.

За попередніми даними, через санкції в Росії конфіскували понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 мільйонів євро.

Також було вилучено великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола залишився вантаж залізної руди, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

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Росія залишить Фінляндію без газу

Російський "Газпром" з 21 травня припиняє постачання блакитного палива. Про це енергокомпанію Gasum повідомила фінська "дочка" "Газпрому" у п'ятницю, 20 травня.

Однак влада Фінляндії запевняє, що була готова до такого сценарію, оскільки раніше фінська компанія відмовилася оплачувати російський газ у рублях. У відповідь на це Росія заявила, що припинить постачання газу до країни.

Раніше ми розповідали, яким ще країнам Росія закрила постачання газу, і писали, що РФ не платить Україні за транзит газу.