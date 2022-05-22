Россияне лишились крупной партии имущества за границей: что конфисковали из-за санкций

Финляндия арестовала имущество РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правительство Финляндии конфисковало имущество россиян, которые находятся под санкциями, на сумму около 76 миллионов евро.

Об этом сообщает издание Yle.

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Отмечается, что в ответ на войну в Украине управление по взысканию долгов Финляндии заморозило среди прочего большое количество товарных вагонов.

По предварительным данным, из-за санкций у России конфисковали более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Также были изъяты крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола остался груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

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Россия оставит Финляндию без газа

Российский "Газпром" с 21 мая прекращает поставки голубого топлива. Об этом энергокомпанию Gasum известила финская "дочка" "Газпрома" в пятницу, 20 мая.

Но власти Финляндии уверяют, что были готовы к такому сценарию, так как ранее финская компания отказалась оплачивать российский газ в рублях. В ответ на это Россия заявила, что прекратит поставки газа в страну.

Ранее мы рассказывали, каким еще странам Россия закрыла поставки газа, и писали, что РФ не платит Украине за транзит газа.