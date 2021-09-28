Росія скоротила транзит газу в Європу вдвічі

Потік газу по газопроводу "Ямал-Європа" достроково знизився / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокачування газу по газопроводу "Ямал-Європа" 28 вересня впала більш ніж в два рази.

Про це свідчать дані німецького газотранспортного оператора Gascade, передає "Інтерфакс".

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Потік газу на вході в Німеччину вийшов на рівень менше 1,5 млн куб. м на годину – після 3,4 млн куб. м на годину 27 вересня.

"Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м в рік. Польським 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, і управляється національним газотранспортним оператором Gaz-System.

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Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через Польщу закінчився рік тому. З тих пір його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання.

"Газпром" заявив, що зниження поставок через "Ямал-Європа" тимчасове і викликане заявками одного з клієнтів.

Контракт Угорщини з Росією

Уряд Угорщини і російський концерн "Газпрому" в понеділок, 27 серпня, уклали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року.

Щорічно протягом п'ятнадцяти років в центрально-європейську країну будуть надходити 4,5 млрд кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Умови контракту можуть бути скориговані через 10 років. Рішення вступить в силу з 1 жовтня.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики.

Українські дипломати заявили, що розчаровані такою угодою.

Нагадаємо, Угорщина викликає посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України. Українські дипломати критикують це рішення. Вони вважають, що воно політично і економічно необґрунтоване.

МЗС України аналогічно запросило посла Угорщини до Києва, щоб донести свою принципову позицію.