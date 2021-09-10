Протистояння інтересів: що буде з курсом долара на міжбанку

Долар знову падає / Фото: Сьогодні

Курс долара на міжбанку в п'ятницю, 10 вересня, знову знизився в ціні, – до 26,63-26,65.

Як кажуть аналітики Мінфіну, обсяг операцій на торгах 10 вересня складе до 120-160 млн доларів за укладення до 450-560 угод.

"Сьогодні продовжиться не тільки поточне протистояння інтересів великих гравців на міжбанку, а й подальша корекція поведінки частини гравців у зв'язку з підвищенням облікової ставки Нацбанку до 8,5% річних", – зазначають аналітики.

Євро на міжбанку тим часом зріс у ціні, – до 31,53-31,55 грн.

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Що кажуть експерти

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в Україні динаміка долара помірно-негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб зростати.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні – тому гривневі вклади як і раніше залишаються вигіднішими за валютні заначки.

Що відбувалося з курсом долара:

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.