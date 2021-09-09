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Не дасть нікому нудьгувати: що відбувається з доларом на міжбанку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
9 вересня, 13:12
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НБУ викуповує валюту, щоб стабілізувати курс
Долар продовжує зростати / Фото: колаж "Сьогодні"
Долар продовжує зростати / Фото: колаж "Сьогодні"

Курс долара на міжбанку, в четвер, 8 вересня, продовжує зростати – він на рівні 26,65- 26,90 грн.

Як кажуть аналітики "Мінфіну", ще вчора, 8 вересня, стараннями НБУ з його викупом валюти по 26,72 гривні – нацвалюта стала дешевшати і котирування долара пішли вгору.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

"Мінфін" схильний до того, що починається корекція з метою повернути курс до рівнів близько 27 гривень найближчим часом і багато в чому не за рахунок об'єктивних чинників. А саме за рахунок скупки найдешевших пропозицій регулятором, і таким чином – підтягування котирувань вгору. Це ми фактично і спостерігали вчора на міжбанку", – повідомляють аналітики.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

За прогнозом експертів, обсяг операцій на торгах 9 вересня складе до $130-185 млн при укладанні до 480-630 угод.

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А тим часом, євро продовжує падати в ціні. Зараз валюта на рівні 31,60-31,63 грн.

Що буде з курсом найближчим часом

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в Україні динаміка долара помірно-негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб рости.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні – тому гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок.

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Що відбувалося з курсом долара:

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

До речі, за "Індексом БігМака",долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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