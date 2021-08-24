Протримався на ринку 10 років: Xiaomi відмовляється від бренду Mi

Xiaomi відмовляється від бренду Mi. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Заснована в 2010 році китайська корпорація Xiaomi, яка посідала третє місце в світі і Китаї за обсягом виробництва смартфонів, вирішила відмовитися від бренду Mi.

Про це пише Xda Developers.

"Починаючи з третього кварталу 2021 року серія продуктів Xiaomi Mi буде перейменована в Xiaomi. Ця зміна об'єднає наше глобальну присутність бренду і скоротить розрив в сприйнятті бренду і його продуктів", – заявили в компанії.

Зовсім недавно Xiaomi випустила новий флагман Mix 4 і заявила, що в подальшому продукти компанії будуть називатися як виробник – Xiaomi.

Бренд Mi йде

Бренд Mi з'явився на ринку 10 років тому разом з першим смартфоном китайської компанії. Як розповів один із засновників компанії Xiaomi Лей Цзюнь, Mi розшифровується, як "Mobile Internet" і "Mission Impossible".

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Під брендом Mi випускалися:

смартфони;

розумні часи;

ноутбуки;

електросамокати;

побутова техніка.

До речі, у другому кварталі 2021 року китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp обігнав Apple Inc і вперше став другим у світі виробником смартфонів.

Раніше ми повідомляли, що Xiaomi Mi 11 Ultra тепер зможе працювати 2 тижні без підзарядки. Це стало можливо завдяки недавньому оновленню, яке додало вкрай корисну функцію Super Power Saver Mode. Можливо, цю функцію додадуть і в майбутній флагман Xiaomi.