Xiaomi обігнала Apple і стала другим у світі виробником смартфонів

Xiaomi виробляє 17% смартфонів, в той час коли Apple всього лише 14%

Світові поставки смартфонів у другому кварталі виросли на 12% / Фото: колаж "Сьогодні"

Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp обігнав Apple Inc і вперше став другим у світі виробником смартфонів.

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Про це повідомила дослідницька компанія Canalys, передає Reuters.

Світові поставки смартфонів у другому кварталі виросли на 12%. А ТОП-3 лідерів виглядає так:

Samsung Electronics – 19%;

Xiaomi Corp – 17%;

Apple – 14%.

Менеджер Canalys з досліджень Бен Стентон заявив, що середня відпускна ціна телефонів Xiaomi приблизно на 40-75% дешевше в порівнянні з Samsung і Apple відповідно.

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За словами Стентона, основним пріоритетом для Xiaomi в цьому році є зростання продажів своїх високопродуктивних пристроїв. А поставки компанії виросли більш ніж на 300% в Латинській Америці, на 150% в Африці і на 50% в Західній Європі.

Раніше ми повідомляли, що Xiaomi Mi 11 Ultra тепер зможе працювати 2 тижні без підзарядки. Це стало можливо завдяки недавньому оновленню, яке додало вкрай корисну функцію Super Power Saver Mode. Можливо, цю функцію додадуть і в майбутній флагман Xiaomi.