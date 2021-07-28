Продавали посаду за 70 тис. доларів. У Києві спіймали хабарників з "Укрзалізниці"

Історія тягнеться вже чотири роки. Одного з фігурантів затримали на гарячому, а другого довелося шукати

Справа чиновника розбирають у суді з 2018 року / Фото: пресс-служба прокуратуры, Укрзалызниця

У Києві завершили розслідування у справі ще одного опального чиновника "Укрзалізниці" та його спільника. Вони вимагали хабар за працевлаштування в компанію – 70 тис. доларів. Чиновника затримали на гарячому ще кілька років тому, але його спільник, що виконував роль посередника, довго переховувався від правоохоронців. Тепер зловили і його.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Наразі обвинувальний акт стосовно посередника спрямований до Голосіївського районного суду Києва, там він буде розглянутий по суті. Обвинувальний акт стосовно посадовця "Укрзалізниці" знаходиться на розгляді суду з 2018 року.

Історія хабара

"У липні 2017 року до АТ "Українська залізниця" звернувся громадянин, який виявив бажання працевлаштуватися на вакантну посаду начальника одного з управлінь регіональної філії "Південно-Західна залізниця"... Дізнавшись про це, перший заступник начальника одного з департаментів наказав спільникові розшукати цього громадянина і запропонувати йому умови працевлаштування", – зазначають у прокуратурі.

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Апетити корупціонерів збільшувалися:

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спочатку пропонувалося передати 30 тис. доларів;

через деякий час вони почали вимагати ще 40 тис. доларів за "допомогу в працевлаштуванні".

"Посадовця затримали на гарячому у приміщені столичного ресторану після одержання ним 69,1 тис. доларів. Посередник тривалий час переховувався від слідства, та невдовзі правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження", – уточнили в прокуратурі.

Затримання посадовця / Фото: пресс-служба прокуратуры

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що "Укрзалізниця" перебуває в катастрофічному стані, і на це є дві причини – неефективне управління і повальна корупція.

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