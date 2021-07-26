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Зливали по 30 тонн палива та продавали на чорних АЗС: в "Укрзалізниці" викрили великі розкрадання

26 липня 2021 17:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Правоохоронці затримали п'ятьох співробітників депо, трьох з них спіймали на гарячому

Правоохоронці провели 32 обшуки

Правоохоронці провели 32 обшуки / Фото: Офис генпрокурора

У Рівненській області викрили працівників локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці". Вони організували розкрадання пального. Злите з тепловозів пальне учасники угруповання продавали жителям області, в тому числі через нелегальні АЗС.

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Щомісяця працівники депо отримували від 15 до 30 тонн пального і відповідно від 500 тис. До мільйона гривень "прибутку". Кошти розподілялися між усіма учасниками угруповання, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Що знайшли під час обшуків

За результатами проведення 32 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили:

  • 2880 літрів палива;
  • більше 750 тис. гривень готівкою;
  • тару для зберігання викраденого палива;
  • "чорнові" записи.

Каністри для пального

Каністри для пального / Фото: Офис генпрокурора

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Всього правоохоронці затримали п'ятьох людей. При цьому трьох працівників локомотивного депо затримали "на гарячому" 23 липня, коли вони злили 200 літрів пального.

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Злив пального

Злив пального / Фото: Офис генпрокурора

Всім було повідомлено про підозру по ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зараз всім підозрюваним обрано запобіжні заходи: чотирьом – у вигляді утримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

Документування протиправної діяльності відбувалося за сприяння співробітників апарату директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" і за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури.

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Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що "Укрзалізниця" знаходиться в катастрофічному стані, і на це є дві причини – неефективне управління та повальна корупція.

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