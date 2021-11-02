"Нова пошта" та "Нафтогаз" створили нову послугу для українців: що можна зробити прямо у відділенні

Приєднатися до "Нафтогазу" можна у відділенні "Нової пошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Приєднатися до газопостачальної компанії "Нафтогаз України" відтепер можна у одному з 1,7 тис. відділень "Нової пошти".

Про це НАК "Нафтогаз" повідомляють у своєму Facebook.

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У компанії зазначають, що для цього підходять лише партнерські відділення, список яких можна знайти на сайті.

Щоб приєднатися до "Нафтогаз" через "Нову пошту" потрібно:

прийти до одного з партнерських відділень;

зібрати такий пакет документів та взяти з собою: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників;

записати свій EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта – квартири чи будинку);

далі у оформленні заявки на приєднання вам допоможуть співробітники "Нової пошти".

Тарифи на газ у листопаді

У цьому сезоні в Україні зросли тарифи порівняно із минулим. Якщо у опалювальному сезоні 2020-2021 року газ коштував 6,99 грн/куб, то у листопаді ціну встановили на рівні 7,99 грн/куб.

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Річним тарифом для населення вважається вважається 7,99 грн за кубометр, його встановили усього декілька постачальників.

Здебільшого ціна на газ для населення у різних теплопостачальників коливається від 7,80 гривні за кубометр до 13,50 гривні за кубометр.

А от місячні тарифи ще вищі і можуть сягати 38,35 грн, як у постачальника "Енергія газу".

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Раніше "Сьогодні" писали, що українці скаржаться на нарахування зайвих кубів газу у платіжках.