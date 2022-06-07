Доведеться заплатити? Чи можна включати газ у пошкодженому будинку самостійно

Українцям із пошкодженими будинками доведеться викликати газовиків / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо ваш будинок пошкоджено внаслідок бойових дій, ви не маєте права самостійно відновлювати в ньому газопостачання.

Про це розповіли фахівці облгазів які працюють у гарячих точках виданню Kosatka.Media.

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За словами експертів, цього не можна робити власноруч, навіть якщо газові труби на вигляд цілі.

У чому справа?

Внаслідок вибухів і обстрілів конструкції будинку зміщуються і можуть виникнути мікротріщині труб, що може стати причиною загазованості приміщення.

"Потрібно обов'язково перед тим, як відновлювати газопостачання у будинку – звернутися до спеціалістів, у вашу газову службу. Фахівці мають обстежити не лише газопровід, а й обладнання", – розповів технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

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Експерт наголосив, що випадки, коли виходила з ладу автоматика вже були і тому право повернути газовий вентиль є лише у спеціаліста.

"У мирний час ця послуга була платною. Як це буде відбуватися станом на зараз – не можу сказати. Але по Київській області це робилося в рамках відновлення газопостачання загалом споживачам, тобто, огляд відбувався безплатно", – запевнив Грицай.

Представниця "Харківміськгаз" Яна Шувалова розповіла, що у Харкові газовики теж виконують такі роботи безкоштовно.

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Україна може відмовитись від імпортного газу

За словами голови Оператора ГТС Сергія Макогона, Україна має значний потенціал для виробництва біогазу і може виробляти до 8 млрд кубометрів на рік.

Це досить амбітна ціль і на її реалізацію знадобиться до 10 років, а ось 0,5 млрд кубометрів біогазу через 2 роки цілком реально.

Якщо налагодити цей процес, це дозволить у перспективі повністю відмовитись від імпорту блакитного палива.

"Сьогодні" раніше також писали, в яких 15 областях для українців автоматично змінили постачальника газу і розповідали, для кого "Нафтогаз" встановив пільговий тариф на блакитне паливо.