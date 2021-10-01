З 1 жовтня українцям підвищать пенсії, але не всім: кому чекати на доплати

З грудня має зрости пенсія для 65-річних / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 жовтня пенсіонерам у віці 75-80 років додадуть 400 грн. Це не стосується інших вікових груп пенсіонерів.

Про це пише НВ.

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1 липня мінімальна пенсія зросла на 85 грн. Причиною цього стало зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

З 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія зросте разом із доплатою за понаднормовий стаж, надбавками і доплатами виросте. Це станеться у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму.

Українцям хочуть збільшити субсидії

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що всі, кому потрібна допомога в оплаті комунальних послуг, отримають підтримку від держави.

Субсидії переглянуть автоматично, якщо зростуть тарифи; У Верховній Раді знаходиться законопроєкт, який передбачає збільшення фінансування субсидій в цьому році ще на понад 1,2 млрд гривень; Для жителів регіонів, які потраплять у червону карантинну зону в результаті поширення COVID-19, автоматично на 50% будуть збільшені норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій; На вересень субсидію призначено майже 2,5 мільйона домогосподарств, з них автоматично – майже двом мільйонам. Згідно з очікуваннями Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько двох тисяч гривень.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд збільшує соціальні виплати і пенсії – за останні півроку був запущений ряд відповідних програм.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила про підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років у 2022 році.