Пощастить не всім? У Кабміні пояснили, як витратити обіцяну "тисячу Зеленського"

У Кабміні пояснили як скористатися грошима / Фото: Колаж: Сьогодні

Ініціатива Володимира Зеленського з виплати 1000 гривень кожному вакцинованому дозволить підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр Денис Шмигаль та пояснив, як працюватиме ініціатива.

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Отже, кошти повністю вакинованим особам будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію", але витратити їх можна не на будь-що.

Скористатися своєю тисячею можна придбавши квитки у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.

Коли можна отримати гроші?

Програма почне працювати 19 грудня 2021 року і триватиме до кінця 2022. На неї, як вже повідомлялося, буде виділено 3 млрд грн цьогоріч та 3 млрд на початку наступного.

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"Це окрема програма із загального фонду державного бюджету. Жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватися не буде. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії", – наголосив Шмигаль.

Хто може взяти участь програмі?

За словами Шмигаля, взяти участь у програмі зможуть приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу з усієї України.

Народний депутат Ярослав Залізняк також розповів, що обов’язковий критерій для бізнесу – це 5 співробітників та оплата ЄСВ 2-3 квартал 2021.

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За його словами програма працюватиме так:

Спочатку Кабмін формує список підприємств, які будуть брати участь у ініціативі;

потім вони перевіряються на відповідність висунутим вимогам;

далі, банківські установи повинні якимось чином сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою через POS термінал;

люди, які отримали два щеплення, мають верифікуватись у застосунку "Дія" і отримати спеціальну банківську картку та отримати на неї обіцяні гроші;

скористатись отриманими грошима можна протягом чотирьох місяців у визначених місцях зі списку.

Що таке "тисяча Зеленського"?

У понеділок, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані двома дозами українці зможуть отримати від держави 1000 грн.

Також Зеленський заявив, що громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом, але пізніше і ще не відомо яким.

Раніше ми писали, що в Офісі президента попередили про те, куди не можна витратити отриманий бонус.